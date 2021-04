UGT i CCOO tornen al carrer per l'1 de Maig amb concentracions estàtiques

Amb el lema «El país està en deute amb la classe treballadora», UGT i CCOO han convocat protestes per a aquest Primer de Maig, que se celebrarà en diferents ciutats catalanes amb concentracions estàtiques, mascaretes i complint les distàncies de seguretat. Així ho van explicar ahir els secretaris generals d'UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, respectivament, que va reivindicar que es retorni als treballadors tot l'esforç que han fet durant la crisi per la covid.

Després que l'any passat no es pogués celebrar amb les tradicionals manifestacions, CCOO i UGT han convocat concentracions estàtiques demà a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa, a més d'Igualada, amb estrictes mesures de seguretat, que inclouen l'obligació de portar mascaretes i de mantenir les distàncies i amb els serveis d'organització dels sindicats pendents que es compleixin les normes. A la capital de l'Anoia, la concentració es farà al Passeig Jacint Verdaguer (a l'alçada del Carrer Sant Magí), a partir de les 11 del matí.

Els sindicats fan una crida a la ciutadania perquè acudeixi per reclamar la derogació de les reformes laborals, un sistema de pensions dignes, l'increment del salari mínim o el reforçament de la negociació col·lectiva.

Ros va alertar que continua el risc que la crisi econòmica aprofundeixi en l'exclusió social, i va demanar que no passi com en la crisi anterior, on els treballadors van pagar les conseqüències «amb devaluacions salarials que encara no s'han retornat». «Estem davant un Primer de Maig d'urgència sanitària, social i laboral. Anem tard però som a temps», va dir. En aquest sentit, va insistir que el Govern central ha de decidir si està de part dels lobbies o dels treballadors i va lamentar que encara no hagi derogat la reforma laboral. Ros va assegurar que, amb l'actual legislació laboral, ens trobem amb empreses que estan fent acomiadaments que amb la derogació de la reforma laboral no podrien fer. «No pot ser que la banca faci un procés d'acomiadaments sense precedents que segurament pagarem tots perquè trauran els diners dels beneficis dels crèdits ICO de la Covid», vas concloure.