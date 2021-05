La Intersindical denuncia l'empresa Cidac de Cornellà de Llobregat per la mort d'un treballador de 19 anys

La Intersindical, a través de la Unió Territorial del Baix Llobregat i l'Hospitalet, la Federació d'Indústria i de l'Eina – l'espai jove de la Intersindical, ha presentat una denúncia davant el Departament de Treball per la mort d'un jove de 19 anys el 30 d'abril passat a l'empresa Cidac de Cornellà de Llobregat.

El sindicat vol esclarir els fets que van acabar amb la mort del treballador i que l'empresa afronti les conseqüències legals i penals que es puguin desprendre. "Com a sindicat nacional i de classe, no podem permetre que no es prenguin totes les mesures de seguretat possibles en les nostres indústries per assegurar la integritat dels seus treballadors", destaca Marta Molina, coordinadora de la Intersindical al Baix Llobregat.

El sindicat ha informat també que s'adhereix a la concentració convocada per familiars i amics del jove mort, conjuntament amb sindicats com la CGT i la Plataforma Baix Llobregat, aquest dijous a dos quarts de cinc de la tarda davant les instal·lacions de l'empresa. Serà la segona d'aquesta setmana després de la convocada dilluns pel sindicat UGT, que va aplegar unes 200 persones.