La Granja Torre d’en Roca de Sallent, elaboradora de iogurts i postres artesans La Torre, ha aconseguit el certificat Welfair de Benestar Animal que atorga AENOR amb l’homologació de l’IRTA (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària) i NEIKER (Institut Basc d’Investigacions Agràries), basada en els referents europeus Welfare Quality i AWIN.

L’empresa, amb una trajectòria centenària al sector làctic a Catalunya, obté així una qualificació que garanteix, segons els ens que l’atorguen, els estàndards establerts de Welfare Quality i AWIN en què es vetlla per una auditoria exhaustiva en totes les fases de producció i la màxima informació i transparència envers el consumidor. La certificació assegura que els productes han estat elaborats respectant la natura i el benestar animal amb un bon allotjament, una bona alimentació i un comportament adequat. La millora contínua, l’autocontrol i la traçabilitat són aspectes que també són tinguts en compte per a la qualificació.

En el marc de la presentació de la certificació, que va tenir lloc ahir a les instal·lacions de l’empresa a Sallent, Josep Maria Bosch, gerent de la Granja Torre d’en Roca, va explicar que «el certificat és un nou impuls per a nosaltres, un reconeixement a la feina feta i a la nostra qualitat, que ens ajuda a continuar endavant». Per la seva banda, el director de la Regió Mediterrània d’AENOR, Ángel Luis Sánchez, va apuntar que «estem satisfets de donar-vos aquest reconeixement, que garanteix la qualitat de la vostra producció. En el context actual, cal diferenciar-se de la competència i aquest és un camí que estem segurs que us ajudarà». L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va reconèixer «la vàlua emprenedora d’una granja amb una gran tradició al municipi, molt arrelada, que té cura del seu entorn i de la qual com a Ajuntament ens sentim orgullosos»

La Granja Torre d’en Roca, especialitzada en llet fresca, iogurts i quefirs, forma part del grup Agrofresc, juntament amb la masia El Canadell de Santa Maria d’Oló, especialitzada en mató i formatge fresc. Actualment els seus productes artesans tenen presència en botigues d’alimentació de proximitat d’arreu de Catalunya.