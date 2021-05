CaixaBank manté el nombre de sortides de l’ERO malgrat la pressió dels sindicats. A la reunió celebrada ahir entre la direcció i el comitè d’empresa, l’entitat va reiterar la voluntat de recol·locar vora 500 treballadors en altres societats del grup, bona part a la filial tecnològica CaixaBank Tech. Aquesta proposta és independent al pla de recol·locació externa presentat a principis de maig, que té el suport d’Adecco i que ha de permetre la reincorporació al mercat laboral dels empleats que s’hi acullin. Així, el nombre d’afectats per l’ERO es manté en gairebé 7.800. Per altra banda, el banc ha millorat les indemnitzacions, però els sindicats creuen que l’oferta continua sent «nefasta».

Les noves condicions de sortida milloren les que s’havien plantejat inicialment, però encara són lluny de les exigències dels sindicats. La nova proposta no canvia les indemnitzacions per als treballadors de més de 63 anys, que percebran una compensació de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Per als empleats a partir de 57 anys, però, la indemnització passa a ser del 50% del salari regulat fins als 63 anys. Pel que fa al grup d’edat d’entre 55 i 57 anys, la proposta preveu una compensació de 4,5 vegades el salari anual regulat fins als 63 anys i, per a la resta d’empleats, la indemnització és de 30 dies per any treballat, amb un màxim de 20 mensualitats.

Per altra banda, CaixaBank modifica les exigències quant al nombre de sortides en certs grups d’edat. La nova proposta estableix que almenys un 60% de les baixes han de ser de treballadors de més de 52 anys. Això contrasta amb la darrera proposta, que establia que almenys la meitat havien de ser d’empleats de menys de 50 anys, un dels punts que van generar més protestes.

De nou, els sindicats insisteixen que les sortides es facin seguint uns criteris de «voluntarietat» i qualifiquen de «ridícula» la nova proposta de l’entitat. «Considerem que l’acostament de l’empresa és ínfim i està molt allunyat d’una proposta viable», van subratllar en una declaració conjunta després de la reunió.

En aquest sentit, i «davant la falta d’avenços en la negociació», la plantilla té previstes concentracions davant la majoria de direccions territorials i edificis emblemàtics de Bankia i CaixaBank divendres. Per altra banda, la pròxima reunió entre la direcció i els sindicats se celebrarà a Barcelona el dimecres 26 de maig.