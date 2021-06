Els problemes de subministrament de semiconductors han portat Seat a desconvocar diversos dies la producció de l’Audi A1 a la planta de Martorell i la companyia analitza la possibilitat d’ampliar les aturades la setmana que ve i fins i tot d’haver de tancar la planta algun dia.

El president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, va explicar a Efe que la situació és «complicada», ja que tot el grup Volkswagen, al qual pertany la marca, està afectat per la falta d’aquests xips, un contratemps al qual fa front el sector de l’automoció a escala mundial des de fa mesos.

Carnero va alertar que la companyia avaluarà la situació demà i decidirà si el desproveïment de xips obligarà fins i tot a tancar uns quants dies la fàbrica.

Fins ara, l’automobilística ha parat la Línia 3, la de l’Audi, dimarts, dimecres, i ahir,, que funciona a un torn i mig, tal com es va pactar amb els sindicats, i dilluns es dona per fet que tampoc estarà activa. La incògnita que planeja és si hauran de parar també les altres dues línies de producció, l’L1 i l’L2, que acoblen els models més venuts com l’Ibiza i el León, i si això pot acabar per fer aconsellable tancar la planta algun dia.

Un portaveu de Seat va assegurar a Efe que la producció de la Línia 3 s’ha cancel·lat aquests tres dies per les restriccions en el subministrament global i que s’utilitzaran mesures de flexibilitat interna acordades amb els representants sindicals.

Les mateixes fonts van assenyalar que «no es poden descartar ajustos addicionals en producció», encara que la companyia espera una millora en el subministrament de semiconductors en el segon semestre. Segons càlculs del president del comitè, les aturades d’aquesta setmana i la que es farà el cap de setmana podrien suposar una reducció de la producció d’uns 2.000 cotxes.

Encara que la companyia decideixi tancar algun dia la setmana que ve tota la planta, Carnero va assegurar que no s’ha plantejat la possibilitat d’un ERTO.

La setmana que ve la planta de Martorell ja tenia previst produir a mig gas ja que tant dimarts com dimecres, 23 i 24 de juny, són jornades considerades festives al calendari laboral.