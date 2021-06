Seat tancarà tres dies la planta de Martorell, el 25, el 28 i el 29 de juny, a causa de la impossibilitat de mantenir la producció de vehicles per la falta de semiconductors, que afecta a la indústria automobilística mundial. La firma ha acordat amb els sindicats aplicar mesures de flexibilitat interna per fer front a aquestes aturades.

Amb aquesta decisió, la fàbrica es mantindrà parada, de facto, des del dimecres 23 de juny i fins al dimarts 29 de juny, ja que el 23 i el 24 són jornades festives per a l'automobilística. A més, la Línia 3, la que fabrica l'Audi A1, continuarà parada fins al proper 2 de juliol, segons ha informat Seat. Ja s'havia acordat tancar la línia L3 i ara s'ha estès les aturades a les altres dues línies, al no poder garantir el subministrament de semiconductors, un desproveïment que afecta a tota la indústria mundial de l'automoció.

La companyia ha assegurat que està fent tot el possible per restablir la producció habitual "al més aviat possible", tot i que no pot descartar nous ajustos. Seat ha afirmat que la demanda dels models Seat i Cupra es troba en aquests moments "en nivells pre-Covid" i que, en el segon cas, la marca ja ha lliurat més cotxes en els primers cinc mesos de 2021 que en el conjunt de 2020.

"Farem tot el possible per fabricar i lliurar aquesta alta demanda dels nostres concessionaris i clients en el menor temps possible", ha assegurat un portaveu de la companyia.

Seat va acordar fa setmanes amb els sindicats UGT i CCOO un pla per recuperar la producció, després dels problemes amb els semiconductors de principis d'any, i tancar 2021 amb un volum de 500.000 unitats, similar al de 2019, abans de la pandèmia, un objectiu que podria perillar.

Entre les mesures acordades hi ha el treball en caps de setmana i l'obertura parcial de la planta de Martorell a l'agost mitjançant la distribució de les vacances durant tot l'estiu i el reforç d'empleats temporals.