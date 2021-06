L'empresa catalana de "carn" vegetal Heura ha tancat una ronda de finançament per valor de 16 milions d'euros en la que han participat futbolistes com Cesc Fàbregas, Saúl Ñíguez, Sergi Roberto o Chris Smalling, a més d'inversors com Óscar Pierre (cofundador de Glovo) o Michiel Van Deursen.

Segons ha informat aquest dimecres la pròpia companyia, la ronda ha estat liderada per Impact Fooding i amb aquesta injecció de capital pretén desenvolupar nous productes i expandir-se a nous mercats.

El conseller delegat i cofundador d'Heura, Marc Coloma, ha destacat en un comunicat que gràcies a aquests fons compten ara amb "gasolina" per accelerar la seva activitat i "impulsar la transició proteica".

L'ensenya va néixer el 2017 i comercialitza productes fets amb soia que imiten la textura, l'olor i el sabor de la carn (de pollastre, de vedella i fins i tot de porc), per la qual cosa competeixen en el segment de les anomenades "alternatives vegetals".

La "startup" amb seu a Barcelona -ja present en 16 països- va facturar 8 milions d'euros el 2020, tres vegades més que un any abans, i confia a aprofitar l'auge que viuen a nivell mundial aquest tipus d'alternatives a la carn.

EFE