S’està sentit a parlar molt del rebut elèctric aquests dies. Hi ha molts factors que hi conflueixen: la pujada del preu del CO2, la pujada del preu al mercat també a causa del cost del gas natural, i el canvi de tarifa, que ha portat a moltes discussions sobre si hem de posar la rentadora a les tres de la matinada. Els preus al consumidor final s’han vist encarits en gran mesura, sobretot, per la pujada dels preus al mercat majorista, més que pel canvi de tarifa.

Donada la ràpida pujada de preus, el Govern espanyol ha decidit reduir l’IVA de l’electricitat del 21% al 10%. De fet, Espanya era entre els països amb un tipus impositiu més elevat d’Europa, el que més, tenint en compte que ho complementava amb un «impost extra» del 5%. Com que el consum elèctric és molt necessari, és un dels sectors preferits per buscar recaptació quan en falta, fet que impacta les famílies més desfavorides desproporcionadament. És d’esperar, de fet, que aquesta reducció substancial tindrà més impacte en les famílies de baixos ingressos, atès que són aquestes les que tenen una despesa més elevada com a percentatge de la renda. De fet, des de la crisi del 2008, cada vegada són més i més famílies que destinen més del 10% dels ingressos a pagar pels costos d’energia, un indicador de risc de pobresa energètica. Mentre els salaris mitjans a l’estat s’han mantingut, els costos de l’energia han anat pujant. A més a més, es recuperaran els ingressos extres de les nuclears i hidroelèctriques, que es beneficien d’aquests alts preus sense que els seus costos incrementin.

Malgrat aquest alleugeriment transitori (fins a final d’any, segons ha estat anunciat), és d’esperar que els preus de l’energia continuïn pujant. Enmig de l’emergència climàtica en què ens veiem submergits, els costos de consumir combustibles fòssils seran cada vegada més elevats. Com a consumidors, tenim diversos mecanismes per afrontar aquests canvis. Primer, ens podem replantejar el nostre consum a casa. Si bé l’electricitat és un bé essencial, sovint podem trobar maneres de reduir el consum en certa manera, sobretot si no estem en una situació de risc. Fer servir menys l’ascensor al bloc de pisos? Tenir una bona excusa per planxar menys? Segon, als preus actuals, ja és molt rendible posar-se plaques a casa, així que és un molt bon moment per plantejar-se aquesta opció. Es recomana demanar pressupostos a almenys tres empreses per comparar especificacions i preus. A més, a dia d’avui no cal tenir els estalvis a punt, ja que moltes empreses ofereixen finançament en termes favorables.

Finalment, el que costa molt en les converses: les grans renovables. Les renovables són un factor d’abaratiment de costos important. A dia d’avui, instal·lar renovables a gran escala ja és molt més barat que els preus que observem al mercat. Això contribueix a aquesta sensació de «febre d’or» a l’oest llunyà, amb moltes propostes aquí i allà. En lloc de parar-les totes, hem de veure com articular el debat per al seu desplegament. En podem sortir tots beneficiats, fins i tot si l’únic que ens preocupa és la factura de la llum.