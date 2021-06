El fundador de Tesla i de la companyia aeroespacial SpaceX, Elon Musk, va revelar que espera tenir mig milió d’usuaris actius a la seva xarxa d’internet Starlink en un any i va dir que farà «tot el possible» per llançar els pròxims mesos el primer vol orbital no tripulat del coet Starship.

El magnat d’origen sud-africà ho va sostenir durant una xerrada a la segona jornada del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, en el qual va participar de manera virtual des de Califòrnia.

D’acord amb Musk, la xarxa d’internet Starlink -que es proposa subministrar internet d’alta velocitat, constant i assequible a qualsevol lloc del món a través de satèl·lits a l’espai- ha superat recentment els 70.000 usuaris i espera créixer exponencialment fins a aconseguir el mig milió de clients en uns dotze mesos.

Fins ara, va recordar, ja han llançat més de 1.500 satèl·lits que poden cobrir pràcticament totes les regions del planeta, especialment les més inhòspites, i l’objectiu és intentar dur a terme un llançament orbital de Starship els pròxims mesos. «A l’agost hauríem de tenir connectivitat global per a totes parts del món, excepte els pols». D’acord amb Musk, Starlink cobrirà les zones a les quals no arriba fibra o 5G i on «hi ha necessitat de connectivitat», però aquesta és «limitada o cara». «L’any que ve, començarem a llançar la versió dos del nostre satèl·lit. Començarem a portar les nostres portes d’enllaç i punts de presència directament als nostres centres de servidors. No volem tenir gaire confiança, però sembla que serà bastant positiu per a les principals empreses de telecomunicacions, fibra i 5G», va afegir.

L’empresari també va precisar que els terminals de Starlink costen en aquests moments uns 500 dòlars a qualsevol país del món –sense comptar impostos o taxes d’importació– encara que estan treballant per trobar dispositius més barats. «Honestament, estem perdent diners en aquest terminal en aquest moment, que costa més de 1.000 dòlars de produir», va emfatitzar després d’explicar que el servei d’internet té un preu de cent euros mensuals i que qualsevol pot instal·lar-lo per tenir connexió en uns «cinc minuts»: «Apunta al cel i endolla». Així mateix, va precisar que la inversió que requereix Starlink oscil·la entre els 5.000 i els 10.000 milions de dòlars ,encara que, amb el temps, va recalcar, la xifra podria ascendir fins als 20.000 milions de dòlars: «Bastants diners!», va admetre.

D’altra banda, va explicar que SpaceX va néixer amb l’objectiu d’aconseguir que la vida pugui ser «multiplanetària» i té com a principal missió «expandir l’abast de la consciència més enllà de la Terra perquè puguem augmentar les oportunitats que el futur sigui bo». Per a això, va ressaltar, cal millorar «dràsticament» la tecnologia de les naus espacials: «El sant grial són els coets de confiança i ràpidament reutilitzables. Amb el Falcon 9 hem aconseguit la usabilitat més eficient de qualsevol coet fins ara amb impulsors que ara ja han volat 10 vegades». En aquest sentit, va indicar que la tecnologia que implementen és «molt avançada» i parteix d’un punt de vista diferent del que habitualment s’utilitza. «La tecnologia espacial tendeix a ser tecnologia antiga que s’ha demostrat que funciona sobre el terreny. Nosaltres agafem l’enfocament oposat i ens arrisquem. És just veure que tenim la tecnologia de rajos espacials més avançada fora de les forces armades».

Finalment, Musk va confessar que el seu treball es basa en la filosofia que «no sabem quines són les respostes o quines preguntes fer, però si podem expandir el nostre abast de consciència, sabrem millor quines preguntes fer sobre l’univers»

El Govern central creu que la fira és un reflex del retorn a la normalitat La secretària d’Estat de Digitalització i IA pensa que la situació actual permetria acollir «molta més gent» La secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, va defensar ahir, sobre la quantitat de participants al MWC que «si es prengués la decisió amb l’escenari que tenim ara, avui hi hauria molta més gent». «Hi ha menys persones, menys expositors, perquè quan es va prendre la decisió no teníem aquests nivells de vacunació», va dir en unes declaracions als mitjans en la segona jornada del MWC, tot i que va recordar que al febrer se’n farà una altra edició. Amb tot, va posar en valor que les empreses se senten més reforçades» perquè hi ha menys visitants i poden gaudir més de les visites –i que prefereixen menys conferències i més espais de trobada– i que el congrés també se segueix telemàticament. Va considerar que el format híbrid es quedarà i que aquesta edició del MWC ha suposat «un gran aprenentatge de com han de ser les fires del futur» i un reflex del retorn a la normalitat, en les seves paraules. El repte, segons Artigas, passa per potenciar l’emprenedoria i el talent del país per treballar en la recuperació econòmica i posar «especial interès en els joves, les dones i les bretxes socioeconòmiques». També va fixar com un repte acostar la formació digital a la majoria de ciutadans – ha més d’un 40% de la població que no en té, segons les seves dades–, aprofundir en la digitalització de les pimes, recuperar la llei de start-ups i impulsar un fons de capital de risc publicoprivat.