Finalment, després de més d’una dècada de treballs i de molts obstacles tant legals com tècnics, la rampa de Cabanasses s’ha inaugurat aquest divendres al matí en un acte de gran projecció institucional presidit pel vicepresident del Govern de la Generalitat, Jordi Puigneró. Unes dues-centes persones han estat convidades a un esdeveniment senzill celebrat per ICL davant de la boca de la rampa, a les instal·lacions de Súria i sota una carpa per protegir del sol de justícia que estan fent aquests dies.

Entre els presents, exconsellers de Territori com Josep Rull, Damià Calvet i Lluís Recoder; la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà; alcaldes de la comarca; representant del ministeri d’Indústria; i empresaris, alguns dels quals vinculats al projecte d’acompanyament del multimilionari Pla Phoenix del qual la rampa és l’exponent principal i en què la companyia porta invertits més de 500 milions d’euros.

La rampa de Cabanasses és un túnel que connecta la superfície amb l’interior de la mina, d’uns 5 quilòmetres de longitud i que arriba a prop de 900 metres de profunditat. A dins hi ha ubicada una cinta transportadora que trasllada el mineral fins a les plantes de tractament a les instal·lacions de Súria. El projecte dona un impuls tant econòmic com mediambiental a la mineria bagenca i posa els fonaments de la sostenibilitat industrial d’ICL al territori.

Aquest és només un pas en l’assoliment de la mineria sostenible, afirma el president ICL Iberia, Carles Aleman

Durant els parlaments, el president ICL Iberia, Carles Aleman, ha destacat la importància d’aquesta jornada d’inauguració i ha avançat que aquest és només un pas en l’assoliment de la mineria sostenible al qual han de seguir la digitalització de les instal·lacions i la electrificació de la mobilitat interna de la mina.

L’alcalde de Súria, Albert Coberó, ha destacat la rellevància del projecte Phoenix tant per l’empresa com per la millora de la qualitat ambiental i diària del municipi ja que la posada en marxa de la rampa estalvia el pas de prop d’un miler de vehicles pel nucli urbà.

Jordi Puigneró, per la seva banda, ha remarcat també la rellevància del projecte industrial i ha recordat que el seu avi va treballar durant 25 anys a la mina de Súria, fet que va posar les bases del progrés de la seva família.