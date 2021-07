El preu mitjà de la llum del mercat majorista, que fixa part de la factura de la llum, tornarà a disparar-se i marcarà un màxim històric aquest dimecres, arribant als 106,57 euros per megawatt hora, segons OMIE. El valor màxim es marcarà entre les vuit i les nou del vespre, amb 110,64 euros al megawatt hora i el mínim, entre sis i set del vespre, amb 100,83 euros. L'increment respon a una combinació de factors com el pic de calor, la menor contribució de les d'energia provinents de fonts renovables al mix, l'augment del peatge que paguen les energies contaminants i el baix nivell de les reserves de gas a Europa.

Fins ara, el màxim històric es va registrar l'11 de gener de 2012, amb 103,76 euros. La segona xifra més elevada corresponia a la registrada el 2 de juliol, de 99,80 euros, seguida de l'assolida aquest dimarts, de 98,80 euros.

Associacions en favor dels drets dels consumidors com Facua-Consumidors en Acció han reclamat al govern espanyol que dugui a terme "d'una vegada" mesures per posar fre a "l'especulació de l'oligopoli energètic". En un comunicat, l'entitat ha demanat un canvi de regles en la subhasta del mercat majorista, la baixada de l'IVA de forma permanent, el control de les ofertes "fraudulentes" de les elèctriques.

A més, reclamen l'aprovació d'un nou model de bo social que representi "almenys" un 50% de descompte en la factura per beneficiar les famílies que cobrin no més de dos salaris mínims. L'associació també exigeix la recuperació de les concessions de centrals hidroelèctriques que caduquin per integrar-les en una empresa pública d'energia.