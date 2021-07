L’empresa manresana de serveis culturals Transversal ha estat la guanyadora del projecte de museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres.El projecte guanyador és el que porta per lema «Veus», i és el resultat de la col·laboració entre Grup Transversal i Varis Arquitectes. Ambdues societats avancen que «com a guanyadors del concurs, constituirem acte seguit la UTE que portarà a terme el projecte». Varis Arquitectes és un equip liderat per Dani Freixes, i és la primera vegada que Transversal i el seu equip s’ajunten per desenvolupar un museogràfic.

En paraules d’Eudald Tomasa, director de Transversal, «guanyar aquest concurs posa en relleu la capacitat creativa que tenim com a equip àmpliament multidisciplinari i tecnològicament molt avançat», i afegeix que «ens referma com un dels equips creatius més avançats en el món de la museografia».