El preu de la llum tornarà a acostar-se a màxims històrics després que hagi quedat fixat a 106,27 euros per MWh per a tot l’Estat i Portugal davant els 103,07 euros d’aquest dilluns, segons OMIE, l’operador designat per a la gestió diària de l’electricitat a la Península. D’acord amb els seus indicadors, el preu màxim s’assolirà entre nou i deu del matí amb 113,51 MWh i en cap moment del dia se situarà per sota els 100 MWh, ja que el mínim serà de 100,85 euros MWh. El rècord absolut es va registrar el passat 21 de juliol amb 106,57 euros i el mercat majorista va seguir amb valors molt elevats en les jornades següents, amb algunes jornades per sota els 100 euros MWh.

Els 103,07 euros d’aquest dilluns és el tercer preu més alt de la història després del màxim del 21 de juliol. El segon preu més alt va ser l’11 de gener del 2002, quan es va situar en els 103,76 euros.

Aquest dilluns, l’associació de consumidors Facua ha reclamat al govern espanyol que modifiqui les regles de la subhasta, mantingui el 10% de l’IVA de forma permanent i estableixi un nou bo social, després de l’augment registrat en el conjunt del mes de juliol d’un 36,2%, és a dir, uns 23 euros més que fa un any. D’aquesta manera, la factura mensual d’un usuari mitjà ha quedat fixada en 85,34 euros.