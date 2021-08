El 12% dels adults espanyols posseeixen criptomonedes. La dada, resultat d’un estudi basat en 42.000 enquestes a escala mundial i fet per Finder, determina que Espanya té la cinquena taxa de propietat de criptomonedes més baixa dels 27 països inclosos en l’estudi, només davant del Japó (11%), Alemanya (11%), els Estats Units (9%) i el Regne Unit (8%), i molt per sota de la mitjana global del 19%. Vietnam té la taxa de propietat de criptomonedes més alta del món (41%), seguit d’Indonèsia i l’Índia (30%). L’estudi es va basar en unes 1.500 enquestes en el cas d’Espanya. L’anàlisi de Finder corrobora altres estimacions sobre la implantació de criptomonedes a Espanya, amb un cert biaix a l’alça (perquè es basa en una enquesta en línia). Un altre estudi de Statista apuntava a principis de l’any al 9%, mentre que el fet el 2018 assegurava que el 10% de la població reconeix posseir criptomonedes. En qualsevol cas no hi ha cap registre fidel, ja que la possessió de bitcoin és anònima.

A Espanya, el bitcoin és la moneda més triada (5%), seguida d’Ethereum (2%) i Bitcoin Cash (2%). El pes del bitcoin és de la meitat respecte a la mitjana mundial (10%). Espanya també té el percentatge més baix de posseïdors de la criptomoneda Ripple (1% pel 2%-3% habitual a la majoria de països). Bitcoin ha tornat aquests dies a revaloritzar-se, entorn de la barrera psicològica dels 50.000 dòlars en alguns moments, després d’un creixement de més del 60% des de mínims de juliol. No només es revaloritza el bitcoin, també ho fan l’Ethereum, Cardano, Chainlink i Polkadot per citar-ne algunes de les que hi ha al mercat.