Seat ha incorporat a la planta de Martorell el robot més gran de la història de l’automobilística, que s’uneix als més de 2.200 de què ja disposa. El robot fa més de dos metres i mig d’altura i tres tones de pes, i s’encarrega de muntar les parts més pesants dels vehicles amb una precisió mil·limètrica. A la planta n’hi ha dues unitats, capaces de carregar fins a 400 quilos i que disposen d’un programari que permet fer un manteniment predictiu.

Moltes de les peces que formen el puzle d’un cotxe pesen centenars de quilos i quan s’han de muntar el pes es multiplica. «Per poder transportar i muntar les peces més voluminoses del cotxe i que la seva estructura no se’n ressenti gens, calia fer servir un robot més gran», afirma Miguel Pozanco, responsable de Robòtica de Seat. El nou robot és capaç de muntar tres de les parts més pesants dels vehicles, les del lateral, que pesen gairebé 400 quilos.

Seat ja disposa de dues unitats de robots gegants a la planta de Martorell. Treballen en paral·lel a xapisteria amb 2.200 més que hi ha a les instal·lacions, coordinats amb 1.700 treballadors per fabricar la carrosseria d’un cotxe cada 68 segons. La seva incorporació simplifica part del procés de muntatge dels vehicles i disminueix l’espai que ocupa la línia de fabricació. «Aquests robots munten conjunts fonamentals del vehicle, com són els laterals. Com que poden aixecar més pes, fan dues operacions alhora i incrementen la qualitat de les peces», segons Pozanco.

Els robots porten implementat un programari que permet monitorar a distància totes les seves dades de funcionament, com el consum dels motors, la temperatura, el parell motor o les acceleracions. «Amb l’anàlisi d’aquestes dades podem avançar-nos a qualsevol imprevist. És a dir, es fa un manteniment predictiu, i amb això aconseguim assegurar la qualitat i la precisió de manera continuada», conclou Pozanco.