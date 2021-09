El nombre de pernoctacions en apartaments turístics a Catalunya ha augmentat el 58,3% al juliol, segons l'Enquesta d'Ocupació en Allotjaments Turístics Extrahotelers publicada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, les 762.096 pernoctacions registrades aquest mes continuen el 37,3% per sota de les assolides en el mateix període del 2019. En total, 150.845 viatgers s'han allotjat en aquest tipus d'establiments al juliol, el 73,3% més respecte al mateix mes del 2020, però el 21% menys respecte als nivells de fa dos anys. Per la seva banda, el nombre de viatgers de càmpings i allotjaments de turisme rural ha fregat xifres de 2010.

Els càmpings de Catalunya han allotjat 617.493 viatgers al juliol, l’1,1% menys en comparació del mateix mes del 2019 i el 45,2% per sobre de les de l'any passat. El nombre de pernoctacions en aquests establiments ha estat superior als tres milions, el 53,3% més respecte al mateix mes del 2020, però el 22,6% per sota dels nivells de fa dos anys.

Per altra banda, Catalunya ha registrat 51.930 viatgers en allotjaments de turisme rural, el 0,1% més respecte a les dades prèvies a la pandèmia i l’1% més en comparació del mateix mes del 2020.

Les 172.067 pernoctacions en aquests establiments representen un augment de l'1,1% en comparació de les xifres de fa dos anys, però cauen el 0,3% respecte al 2020.