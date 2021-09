La fàbrica de Seat a Martorell va estar tancada ahir i ho estarà avui i divendres per la falta de semiconductors, un component clau dels xips integrats en els circuits electrònics de determinats vehicles. La restricció del subministrament de semiconductors és un problema global que està afectant la indústria europea de l’automoció en el seu conjunt. La setmana passada, Seat va justificar la necessitat de tancar alguns dies la fàbrica malgrat els «grans esforços que s’han fet per mantenir obertes les línies de producció», tot això a causa de la crisi d’aquests xips. La planta sí que estarà operativa els dies 8 i 9 de setembre en totes les línies, encara que amb una activitat per sota de l’habitual. Dimecres i dijous, la línia 1 -la que produeix l’Ibiza i l’Arona- treballarà a dos torns, quan la producció habitual és a 2,5 torns; i la línia 2 -la que fabrica el León i Cupra Formentor- ho farà a dos torns, quan sol fer-ho a tres.