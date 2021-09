La falta de xips o semiconductors està afectant la indústria en ple procés de digitalització. Qualsevol producte actual està dotat de semiconductors, el circuit integrat que s’ha convertit en la base de l’electrònica. Controlen des d’alçavidres elèctrics, temperatures o qualsevol dispositiu informàtic. Sense aquests components, els sistemes i les cadenes de producció paren. En el cas del sector de l’automòbil és particularment important, ja que la falta de qualsevol component en la cadena de muntatge impedeix el lliurament del producte acabat final. Però també succeeix en la majoria de productes industrials tecnificats. Aquestes són les claus que expliquen la falta de microxips als mercats internacionals.

Qui ven microxips? Quin país és el major comprador?

El gran venedor mundial de microxips en el món és els EUA. Malgrat la percepció general, la Xinaa penes ven a la resta del món el 5% dels microxips. Els EUA en ven el 47%. La Xina sí que és el gran comprador de semiconductors, entorn del 50% del total. Els microxips són el quart bé més intercanviat a nivell mundial, per darrere del petroli, els refinats del petroli i els automòbils.

Qui fabrica els microxips?

Darrera dels EUA figuren Corea (20%), el Japó i Europa (el 10% cadascun), Taiwan (7%) i la Xina (5%), segons les últimes dades de la Semiconductor Industry Association. Amb tot, la Xina va importar el 2020 entorn de 301.000 milions de dòlars en microxips i va exportar-ne 238.000. La dependència de les fàbriques de Taiwan, que fabrica els xips més avançats, augmenta any rera any.

Qui dissenya i qui fabrica els microxips més sofisticats?

Segons la Semiconductor Industry Association (SIA), als EUA es dissenyen entorn del 51% dels dispositius integrats actuals. Bona part d’aquests són els que impulsa Intel. El 29% els dissenya Corea, el 9% a Europa i el 2%, a Taiwan. En el cas del disseny de xips, els EUA és també el líder mundial amb el 65% mundial, seguit per Taiwan amb el 17% i la Xina, amb el 15%. Però la situació canvia en el denominat mercat Foundry, el d’aquelles firmes que fabriquen però no dissenyen xips, o en el cas de les fàbriques gestionades a distància pels dissenyadors de xips. D’aquesta manera, El 60% de la fabricació que es ven als dissenyadors és a Taiwan. I el 52% de les fàbriques de xips per encàrrec també se situen a Taiwan (el 21% a la Xina). Cada cop menys empreses occidentals decideixen competir o es poden permetre abordar la fabricació de microcircuits.

Per què falten microxips al sector de l’automòbil?

Les companyies del sector, anticipant la baixada del consum durant la pandèmia, van detenir de manera sobtada les compres. Els subministradors de xips van parar la producció i els estocs es van esgotar. Els subministradors de xips tenen un temps de resposta d’entre tres mesos i sis mesos per tornar a produir. La cadena de producció es va aturar i encara se’n pateixen les conseqüències.

En què s’utilitzen els microxips en l’automòbil?

Per a gairebé tot. En l’automòbil hi ha certificacions específiques per a cada xip i un automòbil utilitza centenars de microprocessadors diferents, fabricats per diferents subministradors.

Conflicte internacional entorn dels microxips

La situació d’alarma davant la falta de microxips als mercats té conseqüències encara més rellevants en termes de geopolítica. EUA pot perdre el control del mercat en el cas d’una gir tecnològic que afavoreixi les tecnologies aplicades en els microxips avançats per a mòbils cosa que ja està fent Apple). La mort de la saga 8086 d’Intel canvia les regles del joc. No és d’estranyar, per tant, que el Govern de Joe Biden hagi reconegut la seva preocupació per l’escassetat de microxips o semiconductors. O que Intel anunciï inversions a Irlanda per a la instal·lació d’una fàbrica de microxips.

Hi ha una guerra tecnològica?

Efectivament. L’estratègia de posar traves a Huawei per part de Trump no va ser més que un intent de frenar aquest gegant xinès i agafar avantatge en un mercat en el qual les firmes estatunidenques perden el lideratge. L’aposta de Huawei pel 5G s’emmarca també en aquesta mateixa guerra internacional del microxip i aquest lideratge asiàtic és la gran amenaça. La gran amenaça també depèn dels colls d’ampolla existents en la complexa cadena de subministrament a nivell planetari. La falta d’un simple xip que controli un alçavidres elèctric pot paralitzar la producció d’una cadena de muntatge d’automòbils. Els colls d’ampolla en la cadena de subministrament són a Àsia, per exemple, amb la firma TSMC; als EUA, amb Cadence i Synopsys, a Europa, amb ASML. Són companyies amb posicions privilegiades de mercat que compliquen la seguretat del subministrament mundial en cas de problemes.

Hi ha noves inversions?

Intel planeja construir «almenys» dues noves fàbriques de xips a Europa amb inversions futures que podrien arribar als 80.000 milions d’euros durant la dècada vinent. També ha previst una inversió d’al voltant de 20.000 milions de dòlars en la construcció de dues noves fàbriques a Arizona per expandir la seva capacitat de producció. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) va anunciar recentment que invertirà uns 100.000 milions de dòlars durant els pròxims tres anys per a l’expansió de la seva capacitat. Samsung Electronics preveu invertir 125.105 milions d’euros fins a 2030 per accelerar la seva capacitat de desenvolupament i producció de semiconductors, incloent la construcció de noves plantes de fabricació de microxips. L’objectiu és convertir-se en el líder mundial en xips lògics el 2030.

Quin és el projecte més avançat?

Samsung ha anunciat que ha començat la construcció d’una nova línia de producció a Corea del Sud, que s’espera que estigui acabada en la segona meitat de 2022. Aquest centre de producció estarà equipat amb l’última tecnologia P3 per a la producció de semiconductors lògics DRAM de 14 nanòmetres i de 5 nanòmetres, tots dos basats en tecnologia de litografia ultraviolada extrema (EUV). «La indústria dels semiconductors s’enfronta a un moment decisiu i ara és el moment de traçar un pla d’estratègia i inversió a llarg termini», va dir Kinam Kim, vicepresident i director de la divisió de solucions de dispositius de Samsung Electronics.