La fàbrica d’Artés de la multinacional Rossignol canviarà de direcció a començaments del mes que ve. Enric Casas, que ha exercit la direcció general des del 2006, es jubila i passa el testimoni a l’actual director de producció Jordi Lladó, també manresà com Casas. I com Joan Duocastella, que va precedir Casas en la responsabilitat de la fàbrica. La factoria, una de les dues més importants del món en la producció d’esquís alpins i la més gran de la multinacional d’origen francès i ara en mans de fons internacionals de capital, viu un bon moment, malgrat la covid, assegura Casas. «Deixar la planta ben endreçada és el més satisfactori del meu comiat», assegura.

Enginyer mecànic, Enric Casas (1956) va entrar a treballar a Rossignol el 1986, després d’experiències prèvies en els sectors químic i de l’automoció. Va ser durant força temps enginyer tècnic de la planta artesenca fins que el 2006 va assumir la direcció general en rellevar Joan Duocastella, que havia exercit el càrrec des del 2000. Casas dona el relleu a Lladó, un enginyer de telecomunicacions de 53 anys que treballa a Rossignol des del 1999.

La planta d’Artés, que just aquest 2021 celebra el seu cinquantenari (tot i que, per la pandèmia, de moment no hi ha hagut celebracions) ha vist incrementar en aquest llarg any de covid la seva producció d’esquís de fons i de muntanya, dels quals enguany haurà doblat la producció (fins a les 140.000 unitats) respecte de fa dos anys. Amb una facturació prevista per a aquest any de més de 40 milions d’euros (una xifra lleugerament superior a la del 2019), la planta ha viscut un llarg procés d’automatització i robotització que li permet mantenir-se a l’elit del sector. La plantilla la integren, ara, en plena campanya d’hivern, 380 persones, i es preveu incrementar el nombre en una vintena en els propers mesos. La planta fabrica bàsicament esquís alpins, però la seva producció d’esquís de muntanya i de fons ha anat creixen en mercat, sobretot arran de la pandèmia, quan aquestes especialitats han guanyat aficionats en no estar tan condicionades per les restriccions d’aglomeracions i l’aïllament de municipis a què ha obligat pràcticament arreu el coronavirus.

«La pandèmia ha sacsejat el sector, i ha tingut conseqüències en la demanda, perquè l’esquí alpí ha baixat a tot arreu, mentre han faltat esquís de fons», descriu Casas. L’encara director general explica que la planta d’Artés ha sabut adaptar-se a les noves necessitats, i ha dissenyat i fabricat maquinària pròpia per guanyar quota de mercat en l’esquí de fons i de muntanya. «Els que sobreviuen són els que s’adapten», apunta.

A més, la planta bagenca de la multinacional amb seu prop de Grenoble ha estret llaços de col·laboració amb l’altra fàbrica d’esquís de Rossignol, ubicada a Sallanches, prop de Chamonix, i això ha reforçat encara més el seu creixement, assegura Enric Casas. «Estem en un moment molt consolidat», assegura el director general. En aquest context, el relleu en el càrrec és «una aposta per la continuïtat, i això és molt satisfactori», afegeix.

Amb tot, Casas apunta a rellevants reptes de futur, sobretot per a una indústria a Europa occidental, «on s’ha de ser molt competitiu i especialitzat. I nosaltres ho som, perquè ens hem anat adaptant als canvis tecnològics i de consum». Actualment, en un país com França el 60% dels esquís ja són de lloguer, una tendència que ha anat guanyant lentament pes en els últims quinze anys. «Mentre es manté el nombre de forfaits a tot el món any rera any, decreix el d’esquís venuts», explica Enric Casas. La planta d’Artés de Rossignol, apunta, ha sabut sobreposar-se als vaivens del mercat «donant solucions de flexibilitat» i guanyant pes en el grup.

En aquests 15 anys amb Casas al capdavant, el grup i la planta artesenca han passat per un procés de reestructuració (el 2009), que va servir perquè la fàbrica del Bages es convertís en una de les referents mundials del sector. «Tenim un equip humà molt sòlid, creatiu, innovador. Continuarem creixent», assegura Casas.