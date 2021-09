L’associació manresana de professionals i i empresaris sèniors Gest! ha incorporat tres nous membres: Carme Botifoll, Domènec Casasayas i Jaume Torruella.

Carme Botifoll és enginyera industrial i ha ocupat càrrecs de rellevància com la direcció de la delegació a Manresa de l’Entitat d’Inspecció i Control Tècnic (ICICT), la direcció general de l’antic CTM, i la direcció general de l’agència del Govern Acció. Actualment es membre entre d’altres, del Consell Rector de la Caixa d’Enginyers.

Domènec Casasayas, diplomat en Ciències Empresarials, va estar pràcticament tota la seva vida laboral vinculat a la Caixa d’Estalvis de Manresa, on va ocupar càrrecs de responsabilitat en les àrees fiscal i administrativa, així com a l’obra social de la Fundació Caixa Manresa. També va estar vinculat a Ampans, on va ser tresorer, vicepresident i president.

Jaume Torruella, per la seva banda, és enginyer industrial i va ocupar càrrecs directius en empreses com La Maquinista Terrestre y Marítima, La Maquinaria Industrial, el grup Revlon i Pielsa. També ha fet formació i ha assessorat puntualment empreses de diferents sectors. Des del 2001 és propietari de l’empresa del sector metal·lúrgic Starg Bages. Ha estat secretari i president de la delegació Bages-Berguedà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i president de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent.