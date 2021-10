El grup Romero Polo posarà en marxa una planta per a la fabricació d’aglomerat asfàltic al sector Riera de Castellolí de Vilanova del Camí. L’empresa, que preveu la creació de 15 llocs de treball directes i fins a 30 d’indirectes, invertirà 2,5 milions d’euros. La nova planta s’instal·larà a les parcel·les 9 i 10, que eren propietat de l’Incasol. Sumen una superfície d’11.813,52 metres quadrats i s’han venut per 767.787,80 euros.

La nova planta tindrà una capacitat de producció de 240 tones per hora. També inclourà unes oficines corporatives. Les instal·lacions abastiran les comarques de l’Anoia, el Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, l’Alt Penedès, el Vallès, entre d’altres.

Romero Polo és un grup empresarial familiar fundat l’any 1984. La companyia agrupa diverses activitats vinculades al sector de la construcció, i ofereix un servei integral d’obra i manteniment tant a organismes públics com privats, i al sector dels serveis, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis. Està formada per una plantilla de 490 persones i una estructura empresarial integrada per 20 companyies que cobreixen tota la cadena de valor. Amb la nova planta busquen consolidar el seu creixement a la província de Barcelona, oferint productes fabricats de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. La planta

L’Incasol vol impulsar l’activitat econòmica de l’Anoia amb la comercialització de parcel·les de diferents sectors que comporten l’arribada de noves inversions i llocs de treball a la comarca. Al sector la Riera de Castellolí de Vilanova del Camí, la venda a Romero Polo és la tercera d’aquest any. L’abril Fruits Secs Torra i Direxis Conectia, del grup de transports urbans Tugsal, van adquirir dues parcel·les que sumaven prop de 12.000 metres quadrats de superfície per 770.000 d’euros. L’Incasol té terrenys disponibles al sector Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui, i una darrera parcel·la al sector Can Parera de Castellolí.