Són mals temps per al consumidor elèctric, però el negoci va a l’alça. El bagenc Grup Guixés ha experimentat un rellevant creixement en els últims anys, molt abans del boom de la factura elèctrica. I té un pla per continuar creixent en un sector en què la mida no és el més important.

Fundada el 1918 a Sant Llorenç de Morunys com a distribuïdora per Jaume Pintó (avi de l’actual gerent, Josep Garcia) per servir energia a la Vall de Lord, l’empresa va anar progressant lentament al Solsonès i, en els últims anys, a la Catalunya Central i a la resta de l’Estat. El nom de l’empresa prové de la guixera de Guixers, el primer client rellevant del projecte llavors acabat de néixer.

L’any 2018, Guixés Energia va tancar un contracte amb diverses empreses catalanes per subministrar-los energia a un preu fixat (en el 60% de la factura) durant una dècada. La fórmula ha donat bons resultats a l’empresa, que ha engruixit així la seva cartera de clients, i també ha estat una operació feliç per a les empreses, que han vist continguda la seva factura en aquests temps de desmesura. El manresà Josep Garcia explica que «ara ja ho fan moltes companyies, però qui ho tenia contractat amb nosaltres és com si, en aquest mercat boig d’avui, li hagués tocat la loteria».

Garcia explica que la puja salvatge del preu de la llum cal atribuir-la «al preu del gas», del qual els principals subministradors europeus són Rússia i Algèria. «Hi ha més demanda que reserves», diu Garcia. Les plantes cogeneradores de gas, l’energia més cara del mercat, marca la pauta del conjunt de comercialitzadores, diu el gerent de Guixés. «La situació a curt termini és molt difícil. El 2022 hi ha prevista l’entrada en vigor d’un nou projecte de conducció de gas des de Rússia, que podria rebaixar costos. Potser a partir del febrer o març la situació es relaxarà», avança Garcia.

El creixement de Grup Guixés en els darrers cinc anys ha estat de més del 20% anual. Enguany preveu tancar amb 45 milions d’euros de facturació. Quant a clients, ha passat dels 2.700 del 2018 als més de 9.000 actuals, el 80% dels quals són particulars. La seva cartera de clients fins al 2012 era 100% solsonina. El 2011, amb el mercat ja alliberat, va començar una expansió que a partir del 2015 la va dur arreu de l’Estat.

Grup Guixés, amb una seixantena de persones en plantilla, reparteix el seu negoci en tot l’espectre energètic: la distribució (té la concessió de les línies elèctriques i transformadors de Cardona a Tuixén i de Montmajor a Solsona, on capta el 95% del negoci energètic); la comercialització (amb clients a tot Espanya); i la generació (amb set centrals hidroelèctriques, de les quals quatre a la Catalunya Central: Súria, Sant Vicenç, Cardona i Gironella; a més participa en un 25% en un parc eòlic a Portugal i té en marxa un projecte fotovoltaic a Navès i un altre a Portugal). Josep Garcia avança que l’any vinent el grup preveu signar amb diverses empreses del sector per poder operar a Portugal, el seu objectiu en l’expansió territorial, i obrir oficina comercialitzadora a Lisboa.

L’empresa s’ha embarcat també en el negoci de les telecomunicacions, amb Guixés Fibra, que ofereix serveis a tot l’eix del Cardener. L’empresa té ara uns 3.000 clients, apunta Garcia, i factura 1,7 milions d’euros. Però preveu créixer també al conjunt de la Catalunya central.

El passat mes de maig Guixés va obrir oficina a Manresa, al carrer Pompeu Fabra, que és, de fet, la seva seu operativa, tot i que la seu social continua a Cardona. A més de Manresa i Cardona, té oficines a Solsona i Sant Llorenç de Morunys i preveu obrir-ne properament a Alacant i l’esmentada a Lisboa.

Entre la cartera de clients de Guixés figuren companyies com BlueSun (fabricant de productes de neteja), el grup de components de l’automoció Ames, la cadena de perfumeries Douglas i Inside de roba o l’operador turístic Globalia. «Ara és un bon moment per créixer si ho fas bé, si saps explicar què està passant. Tots juguem amb les mateixes regles, però has de saber transmetre quina és la realitat», diu Josep Garcia, per a qui el secret de Guixés és «ser propers i poder atendre en persona al client».