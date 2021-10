Un debat sobre la relació entre el canvi climàtic i les malalties emergents encetarà demà la part d’Ecoviure adreçada al gran públic. Serà a les 7 de la tarda a l’auditori de la Plana de l’Om i comptarà amb la participació d’experts que donaran pautes per actuar contra el canvi climàtic. L’acte és obert a tothom i les inscripcions poden fer a firamanresa.cat/ecoviure. També es podrà seguir pel canal de YouTube de Fira de Manresa.

La moderadora del debat serà la geògrafa i comunicadora manresana Míriam Santamaria. Com a ponents, hi haurà Cristina O’Callaghan, investigadora a l’ISGlobal; Salvador Pueyo, investigador i membre del grup Recerca i Decreixement; Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i Maria Sisternas, arquitecta.

Es posarà sobre la taula la relació entre la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic i les malalties emergents, com la covid. També es parlarà dels riscos que suposa l’emergència climàtica per a la salut de les persones i de si el decreixement econòmic és una opció viable per frenar tant la crisi climàtica com la pandèmia. Per últim, s’exposaran cinc mesures per millorar l’impacte ambiental de les ciutats.

Fòrum Residus

Els residus és el tema que es tractarà avui en el marc de les jornades tècniques professionals. Durant tot el matí, s’exposaran experiències de canvi en el model de recollida de residus (el porta a porta o els contenidors tancats). També hi haurà una taula rodona amb la participació dels professionals que estan a peu de carrer i una sessió de coaching. Ho organitzada el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

Fòrum Energia

El Fòrum Energia és ja una cita consolidada per als professionals del sector de les energies renovables. Es farà demà al matí al Palau Firal i girarà a l’entorn de les estratègies col·laboratives en transició energètica. Hi participaran experts, tècnics de l’administració i professionals de diferents empreses dedicades a les energies renovables, que hi exposaran experiències relacionades amb les comunitats energètiques o la gestió i el consum col·laboratius.