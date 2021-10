El preu mitjà de la llum tornarà a batre tots els registres i arribarà aquest dijous a 288,53 euros el megawatt hora (MWh), segons les últimes dades publicades ahir per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). Aquesta xifra suposa un increment del 26,22% respecte a les dades d’aquest dimecres (228,59 euros), que van marcar un nou rècord, i torna a polvoritzar els registres històrics. El moment en què serà més car utilitzar els electrodomèstics durant la jornada serà entre les nou i les deu del vespre, quan el cost de l’electricitat fregarà els 320 euros el MWh. La franja més barata serà entre les tres i les cinc de la matinada, quan rondarà els 250 euros per MWh.

La xifra d’aquest dijous suposarà un increment del 51,9% respecte al preu del mateix dia de la setmana passada (189,83 euros). Així mateix, multiplica per més de 5 l’import assolit en el mateix dia de l’any passat (43,02 euros).

L’increment de la factura de la llum es deu a l’encariment dels drets d’emissió de diòxid de carboni (CO2) i a l’augment del preu del gas, la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat per generar electricitat.

L’escalada del preu només afecta els consumidors acollits a la tarifa PVPC, també coneguda com a tarifa regulada, ja que els que tenen contractada una tarida de mercat lliure paguen un import fix cada mes.

El bo social elèctric

Quatre milions de llars podrien beneficiar-se dels bons socials per pagar la factura de la llum a l’Estat, però només 1,1 milions s’hi ha acollit, segons va denunciar ahir Adicae en un comunicat. La xifra ha caigut per sota de la meitat respecte als més de 2,5 milions que hi havia el 2015. Aquest fet, segons l’associació, mostra «l’escàs ús d’una eina que podria reduir la factura dels consumidors almenys un 25%». Les causes principals de la davallada de beneficiaris són la «tramitació innecessàriament carregosa» i una «gran lentitud per part de les elèctriques», que desincentiva les sol·licituds dels consumidors, «obligats a una enrevessada paperassa per demostrar el seu nivell de renda». Adicae lamenta que les elèctriques obliguin a renovar als ajuts cada dos anys, desincentivant les sol·licituds. A més, afegeixen que les pujades de l’electricitat que s’han vist durant tot l’estiu i que continuen actualment «fomenten agressives polítiques comercials que traslladen als usuaris al mercat lliure».