La Comissió Europea estudiarà la compra conjunta de gas i la creació d'una reserva estratègica per fer front a la crisi energètica, però descarta grans canvis aquest hivern per fer front a l'augment del preu de l'energia. En la proposta que ha presentat aquest dimecres per pal·liar els efectes de l'increment del preu de l'energia, l'executiu comunitari no preveu grans canvis per frenar l'augment dels preus aquest hivern i es limita a recomanar als estats que donin ajudes o ajornaments de les factures als més vulnerables, així com també reduccions temporals d'impostos o suport a empreses.

Entre les mesures a curt termini, Brussel·les planteja la necessitat de millorar la transparència, la liquiditat i la flexibilitat del mercat energètic internacional, així com d'investigar possibles pràctiques contra la competència i facilitar un accés més ampli als acords de compra d'energia renovable. També insta els estats a crear garanties per evitar les desconnexions de la xarxa elèctrica. Per la Comissió Europea, les ajudes als més vulnerables i a empreses s'han de finançar a través dels diners que reben els estats dels títols del mercat de carboni –el que paguen les indústries per contaminar més del permès-, i de diferents impostos, com per exemple els mediambientals o del preu de l'electricitat. De mitjana, els impostos representen el 41% de la factura elèctrica de les llars de la Unió Europea i entre el 30% i el 34% en el cas de la indústria. En el cas del gas representen el 32% per a les llars i entre el 13% i el 16% per a la indústria. És per aquest motiu que Brussel·les planteja, per exemple, rebaixar l'IVA als més vulnerables.

Compra conjunta de gas i reserva estratègica

Pel que fa a les reserves de gas, l'executiu comunitari apunta que són més baixes que en anys anteriors, però que són adequades per passar l'hivern. Amb tot, Brussel·les defensa que cal "una estratègia més integrada" al club comunitari perquè contribuiria a "optimitzar els costos i els beneficis de l'emmagatzematge de gas" i "pal·liar la volatilitat dels preus de l'energia". La Comissió Europea presentarà una proposta de reforma del mercat del gas al desembre. A banda d'estudiar la compra conjunta de gas, que seria voluntària, i la creació d'una reserva estratègica, la Comissió Europea planteja entre les accions a mitjà i llarg termini incrementar la inversió en renovables. "La transició a una energia neta és la millor garantia contra els xocs en els preus en el futur", diu el document, tot argumentant que així es depèn menys del gas. A més, l'executiu comunitari obre la porta a introduir en el futur canvis en el mercat elèctric existent després que encarregui als reguladors analitzar els beneficis i inconvenients de l'actual disseny.

La compra conjunta de gas és una de les iniciatives que ha defensat en les últimes setmanes el govern espanyol, així com també els executius d'altres estats. Amb tot, el govern espanyol també reclamava desvincular el preu de l'electricitat i el del gas, cosa que Brussel·les descarta per ara.El preu de l'energia es mantindrà per sobre de la mitjana el 2022 Segons la Comissió Europea, l'increment del preu de l'energia respon a quatre factors. El primer és l'augment de la demanda global de gas per la recuperació econòmica que no ha anat acompanyat d'un increment de l'oferta. A més, les condicions meteorològiques fan que caigui la producció d'energia renovable perquè hi ha menys vent i aigua que a l'estiu. En tercer lloc, els preus del mercat de carboni europeu també han augmentat, així com el del gas, que representa un quart del consum total d'energia a la Unió Europea. A la Unió Europea 31 milions de persones –el 7% de la població- pateixen pobresa energètica. A banda de les repercussions socials de l'augment del preu de l'energia, a la Comissió Europea també li preocupa que aquest increment afecti les empreses i, per tant, la recuperació econòmica, les cadenes de subministrament i la inflació. Segons els càlculs de Brussel·les, l'increment del preu de l'energia serà "temporal", però no començaran a caure fins l'abril del 2022. Malgrat el descens a la primavera, es preveu que el preu es mantingui més alts que la mitjana dels anys anteriors.