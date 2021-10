Mercabarna i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) han arribat a un acord per a la compravenda per 70 milions d’euros d’una parcel·la de més de 17,3 hectàrees que permetrà al mercat majorista incrementar un 22% la seva superfície i generar entre 2.500 i 3.000 nous llocs de treball.

Així ho van anunciatr ahir l’alcaldessa de Barcelona i presidenta del CZFB, Ada Colau; el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni; el delegat especial de l’Estat al CZFB, Pere Navarro; i la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda i presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín. Actualment, a la parcel·la en qüestió, la 22AL, hi ha instal·lades onze empreses i una superfície buida de 10.000 m2. El 2022 s’hi sumaran 10.000 m2 més que quedaran lliures i la major part de la resta de contractes finalitzen entre 2031 i 2036, excepte dos que ho fan el 2047 i 2066, respectivament. A totes les companyies situades al 22AL els respectaran els contractes que tenen signats. «L’ampliació de Mercabarna és un fet molt important per mantenir el lideratge internacional de Barcelona com a ciutat líder en la transició ecològica i sostenible», va remarcar Colau.

Amb l’augment d’espai, el polígon alimentari podrà adaptar-se millor als canvis que s’experimenten en el sector agroalimentari per l’evolució de la demanda dels consumidors, l’aparició de nous canals de compra alternatius, nous actors en la cadena alimentària, tecnologies innovadores o necessitats de sostenibilitat. L’ampliació permetrà el creixement d’empreses ja presents al polígon que necessiten més espai per modernitzar-se, facilitarà la incorporació de noves companyies que aportin innovació tecnològica, impulsarà l’agricultura i alimentació sostenible i fomentarà noves activitats.

Per la seva banda, Collboni va destacar que l’ampliació era «una necessitat històrica» i va assegurar que «la compra d’aquests terrenys per part de Mercabarna respon a un pla estratègic que mantindrà el lideratge de Mercabarna a Europa i reforçarà el model d’èxit del comerç alimentari de Barcelona».