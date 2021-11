Deporvillage, líder a l’Estat en e-commerce esportiu, ha augmentat el catàleg fins a superar els 100.000 articles. Amb protagonisme del ciclisme, running i outdoor, també destaquen productes de fitness per a l’entrenament a casa, per les restriccions d’accés a gimnasos i el foment del teletreball l’últim any, i peces d’inspiració esportiva com xandalls i malles. Amb 2 milions de clients i una mitjana de més de 5.000 comandes diàries, el creixement de Deporvillage ha estat exponencial l’últim any i mig, per l’augment de la pràctica esportiva. Així, «la modernització de la línia de preparació de comandes i mantenir un elevat nivell d’estoc han estat clau per assolir aquest objectiu, així com l’ampliació del catàleg i la incorporació de noves marques i categories», diu Àngel Corcuera, cofundador i CPO de Deporvillage.