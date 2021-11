El proper dilluns, 15 de novembre, la Cambra de Manresa lliurarà els Premis Cambra 2021 a Avinent, Denso, La Creadora, Oller del Mas i l’Escorxador d’Avinyó. Cada cop que s’ha de guardonar alguna empresa, no és pas fàcil escollir-la perquè totes les empreses en són mereixedores, i enguany encara més per tot el que han passat i encara els queda per passar. La darrera vegada que es van fer els premis Cambra va ser el febrer del 2019, un mes abans que la pandèmia de covid-19 sacsegés el món, i aleshores, com un avís, es va premiar empreses del sector de la salut (Airplan), empreses de mobilitat elèctrica (Seubas), empreses de productes de proximitat (Mengem Bages) i ICL, que, en plena pandèmia, ha pogut posar en funcionament la «rampa» que permetrà assegurar la seva continuïtat.

Enguany els premiats tenen un tret en comú, creure en el seu negoci en temps de moltíssima dificultat i complexitat. No cal dir que el Bages , i així ho diu l’estudi del BBVA, durant la pandèmia ha patit de valent , amb una davallada del VAB més important que la mitjana del país. I això és un senyal que encara ens queden molt deures per fer. Necessitem que les nostres empreses tinguin eines per avançar en processos productius més digitalitzats, alhora que sostenibles per augmentar la seva competitivitat.

El reptes més immediats, a part d’aconseguir salvar l’exercici amb totes les incògnites que s’estan produint: increment de costos, alentiment del creixement, nova onada de la covid, preu de l’energia descontrolat i fins i tot desabastiment i aturades energètiques, és la transició de totes aquelles empreses «enganxades» a l’automoció de la nostra comarca cap al vehicle elèctric. Hem de posar tots els mitjans per no perdre més teixit productiu i ser capaços d’atreure’n més.

Per això, des de la Cambra, aplaudim la decisió valenta de desencallar l’espai de la Fàbrica Nova, i convertir-lo en un pol de tecnologia i coneixement, liderat per la UPC, fent una aposta important per la formació a tot nivells. Com a presidenta del Patronat de la Fundació Lacetània, crec que el CFP pot ser una peça clau en aquest espai de talent i formació, i serà un pas més per consolidar el model d’èxit en la formació contínua, guanyat a pols durant tots aquest anys de bona feina i que va començar amb l’empenta dels empresaris de la comarca que el varen fundar.

Per això ens sumem a la demanda que molts sectors empresarials fan per tal que les administracions també estiguin a l’alçada per estar al costat de les empreses i aconseguir que la nostra comarca no perdi cap més peça del seu engranatge de riquesa i progrés.

El fons Next Generation hi podrien ajudar, però l’escepticisme sobre on aniran a parar aquests diners és el comentari habitual entre les petites i mitjanes empreses. Tot i que les administracions donen poques pistes de com arribaran aquest diners a l’economia real, de moment Acció ha fet una oferta pública de feina per a150 persones per gestionar els fons. I això fa pensar que, si necessitem tanta gent per fiscalitzar el fons, no seran fàcils d’aconseguir ni seran fàcils de justificar. És per això que només s’anuncien grans projectes de grans empreses per optar a aquest fons ja que tenen els mitjans humans per complir amb els mil requisits que es demanaran i, a part, podran justificar el cofinançament que se sol demanar en aquestes convocatòries. Sempre ens quedarà, però, l’esperança que aquests grans projectes acabaran regant a les pimes perquè molts cops són el proveïdors d’aquestes grans empreses. La meva opinió és que no feia falta tant de «bombo i plateret» si al final els diners no arriben a les empreses que realment tenen projectes petits però transformadors.

Em queda, doncs, només felicitar les empreses premiades d’enguany al Premis Cambra. Us ho mereixeu!