El Black Friday va tenir una incidència relativa en el comerç tradicional de la ciutat de Manresa. Tot i ser el punt d’arrencada de la campanya de Nadal amb l’encesa de la il·luminació i la inauguració de la pista de gel, l’afluència de compradors només va ser una mica més alta que la d’un dia normal.

A la capital del Bages el Black Friday coincideix amb la Fira de Sant Andreu, que és la porta d’entrada tradicional de la campanya de Nadal, i els comerciants confiaven que sigui durant el cap de setmana quan s’animi el volum de vendes, més enllà del Divendres Negre.

Tania Infante, presidenta de la UBIC Manresa, deia ahir que «hi ha hagut gent, però esperem que el cap de setmana n’hi hagi més». La impressió és que aquest dia té més impacte en les compres online i especialment en el sector electrònic. «Per al comerç tradicional és més com una fira, i divendres la gent treballa. El cap de setmana, sobretot dissabte, vindrà la gent de la comarca i llavors hi haurà més públic», assegura Pep Ribas, de les botigues de moda Señor. Considera que «ara les aglomeracions formen part del passat. Treballem molt amb cites prèvies, sempre ho hem fet, i més amb la pandèmia». I acaba declarant «escepticisme comercial respecte del Black Friday, ara ja hi ha outlets, oportunitats, tot l’any online».

Per la seva banda, Jordi Joval, propietari d’Opticàlia de Manresa, Solsona i la Seu, que forma part del Centre Visió Grup, considera que, malgrat la campanya d’ofertes que ha fet específicament a la capital del Bages tota la setmana, «hi ha poc moviment». A Solsona i a la Seu els descomptes s’allargaran fins dilluns, però «no compto que hi hagi cap impacte important. En el nostre ram no funciona, funciona en altres sectors, com en l’electrònica», afegeix Joval.

Del sector dels electrodomèstics, fotografia, so i televisió Llorenç Juanola, d’Expert Juanola, diu que «no és un dia tan intens, es fa venda però per compra per necessitat. La gent no ve per les ofertes, tenim descomptes extres, però venen els clients de sempre». Considera que el Black Friday «és més pensat per a grans superfícies i, si no fa falta, la gent no compra».

Amb tot, en altres ciutats catalanes, els comerciants tenien les esperances dipositades en el Black Friday per consolidar una de les dates integrades al calendari d’arrencada de les compres de Nadal, que en molts indrets coincideix amb l’encesa de la il·luminació nadalenca. Així, els botiguers esperaven que el dia punta de vendes fos avui, quan un gruix important de clients no treballen i poden dedicar el dia a passejar i sortir a comprar. Alguns dels primers compradors d’aquesta jornada només tafanegen.

Botiguers consideraven ahir que el Black Friday hauria de cenyir-se al divendres, com és tradició als Estats Units, o com a màxim a dos dies aprofitant el cap de setmana, perquè es basa en la promoció de descomptes, fet que xoca amb la tradicional campanya de Nadal.