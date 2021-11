La Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central va celebrar divendres la seva festa anual de Sant Eloi allà on ho havia deixat abans de la pandèmia: amb un sopar a Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada, confiant que la pandèmia ja hagi deixat enrere el pitjor i amb l’horitzó del canvi de seu a la remodelada Fàbrica Nova i l’ampliació de les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica al Palau Firal. El sopar, amb què l’associació empresarial celebrava els vint anys del centre formatiu i els trenta de la Fundació Lacetània, va servir també per formalitzar públicament el relleu a la presidència, que el mes de març va recaure en el baganès Joan Ramon Perdigó en substitució de Xavier Perramon, qui ha estat set anys al capdavant de la patronal.

Més d’un centenar de persones van assistir al sopar, que va tenir una doble ponència a càrrec del president de Taurus, Ramon Térmens, i de Javier Córdoba, CEO de 4DLife. Térmens va centrar-se en les certeses que deixa la covid, en les transformacions socials i econòmiques que ha deixat, com ara, va dir, el lideratge de la dona, la inevitabilitat del salari social, la necessitat de la prospectiva en comptes de la projectiva en els projectes empresarials i l’obligatorietat de repensar la relació entre empresa i lloc de treball. Ja no hi ha «omnipotència» possible, després de la mala jugada d’un virus, i ni els algoritmes són absolutament fiables. Cal un nou humanisme, també en l’entorn empresarial, va assegurar Térmens. En una línia similar es va expressar Córdoba, que va reclamar una nova relació amb la digitalització i la globalització, més «holística» i centrada en les persones,

Durant la festa, sense autoritats polítiques i que es va allargar fins passada la mitjanit, hi va haver temps per reconèixer els 100 anys de Pintura Industrial Mestres, els 75 d’Oliva Torras i els 50 de Sanmartí Automoció, i també de jugar a un entretingut Kahoot que va posar a prova els coneixements dels assistents sobre el sector del metall. El guanyador va ser qui va extreure la bola guanyadora del sorteig d’una panera, valorada en 1.000 euros, que es va endur Jordi Serra, d’Inoxforma. Els aproximadament 1.200 euros recaptats en el sorteig es destinaran a les fundacions Santa Clara i Lacetània i el Grup Horitzó.