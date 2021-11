En paral·lel al creixement de La Valldan, va néixer l’Associació de Propietaris del Polígon amb l’objectiu de dur a terme actuacions destinades a què l’espai sigui reconegut pels ciutadans com a font de riquesa i benestar. L’organisme actua en representació de les més de 120 empreses que es troben dins del polígon i és el principal interlocutor amb l’administració a l’hora de tractar les reivindicacions comunes.

L’associació compta amb una junta directiva que vetlla pel compliment dels eixos estratègics. Aquesta està formada pel president, Miquel Canal (Canal Treballs de Serralleria, S.L.), el secretari, Pere Caellas (Construccions Andreu Caellas S.L.), el tresorer, Josep Pons (Grues Berga, S.A.) i el vocal, Joan Corominas (Corominas Transport, S.L.). L’entitat es troba sota l’aixopluc de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), de la qual Neus Piniella n’és la gerent.

Entre els objectius de l’associació, els representants subratllen la importància d’establir ponts amb les diferents administracions per tal de poder traslladar les reivindicacions del col·lectiu d’empresaris o propietaris de finques del polígon i, al mateix temps, tirar endavant reformes per garantir la bona conservació de l’entorn industrial. Per millorar les infraestructures i els serveis del polígon, consideren que és imprescindible la col·laboració del conjunt d’empreses.

En aquests moments, l’associació compta amb una cinquantena de socis, és a dir, amb la meitat del teixit empresarial del polígon. En aquest sentit, els membres de la junta posen en relleu que un dels reptes principals és la captació d’empresaris per tal d’engrandir el gruix social de l’entitat i afavorir, d’aquesta forma, el bon veïnatge entre les diferents companyies que conviuen al polígon.