MicroBank i l’Associació Espanyola de Petites i Mitjanes Fundacions (Pymef) han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials de caire social, segons va informar ahir CaixaBank en un comunicat .

La directora general de MicroBank, Cristina González; el director d’Institucions de CaixaBank, Javier Broncano, i el responsable de l’àrea legal de Pymef, Ramón Pérez, van firmar l’acord, que estableix una línia de finançament amb un import anual de 5 milions d’euros per a l’inici, consolidació o ampliació d’empreses socials que generin un impacte positiu en la societat. Els préstecs podran arribar als 500.000 euros i els beneficiaris podran ser entitats i empreses socials amb una facturació inferior als 30 milions d’euros.

Aquestes empreses socials podran accedir als préstecs sense haver d’aportar garanties i en unes condicions «altament competitives» que els permetran finançar inversions amb uns terminis de devolució de fins a 10 anys. Els nou primers mesos del 2021, MicroBank, que busca «contribuir al progrés i benestar de la societat facilitant finançament als col·lectius i projectes en què es generi un impacte social», ha finançat a Espanya 76.734 projectes amb impacte social per valor de 671,8 milions d’euros. En total, ha atorgat 60.872 microcrèdits per valor de 363,3 milions d’euros, destinats a afrontar necessitats puntuals de famílies; i 11.907, per un import de 151,4 milions, per fer costat a emprenedors i microempreses.

Les línies per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Espanya 3.955 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 157 milions d’euros fins al setembre del 2021.