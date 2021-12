Seat ha habilitat aquest dilluns el centre mèdic de Martorell i dos busos 'motor home' a la capital catalana com a punts de vacunació. En aquests punts, s'hi subministra tant primeres dosis, segons i la tercera de reforç, majoritàriament de Moderna, i l'empresa n'espera subministrant fins a 8.000 diàries en total. L'estiu passat, l'empresa ja va col·laborar amb els dos busos, que s'aniran movent per la ciutat en funció de les necessitats del Departament de Salut, segons ha explicat a l'ACN la directora de Salut, Seguretat i Emergències de Seat i Cupra, Patricia Such Faro. En la campanya de vacunació, Seat hi aporta personal mèdic i administratiu.

"Estem fent una col·laboració amb la Generalitat per arribar a la major quantitat de gent en el temps més curt possible, que és el que realment necessitem en aquests moments", ha afegit Such des de la Casa Seat. Des de primera hora, algunes dotzenes de ciutadans amb cita prèvia esperaven davant un dels accessos laterals de Casa Seat, a l'Avinguda Diagonal, on entraven en grups de mitja dotzena de persones fins a la tercera planta.

Un cop allà, el personal mèdic de la companyia, en col·laboració amb el Departament de Salut, rebien la dosi que els corresponia. El centre estarà obert de nou del matí fins a les vuit del vespre en una col·laboració en què no s'ha fixat una data de finalització. "Anirà tot en funció de les necessitats i requeriments de Salut. Estem a la seva disposició", ha insistit la directora de Salut, Seguretat i Emergències de Seat i Cupra.

A la Casa Seat, també s'hi han acostat ciutadans que encara no s'havien posat la primera dosi. "Estem molt contents, Salut i nosaltres, de veure l'interès de la població catalana perquè és un acte molt solidari, no només protegir-nos nosaltres sinó tota la població d'aquesta pandèmia", ha comentat Such.

A Martorell, s'ha habilitat el centre que hi ha a l'exterior de la fàbrica i que a l'estiu també es va fer servir com a centre de vacunació obert a tota la ciutadania, a més dels treballadors del Grup Volkswagen.

Pel que fa els busos, un d'ells s'ha instal·lat a La Maquinista, i s'anirà movent per la ciutat en funció de les necessitats de Salut. Es tracta de dos 'motor home' que habitualment s'utilitzen per a competicions i que s'han adaptat per a l'ús sanitari, com ja es va fer l'estiu passat, tant a Catalunya com a les Balears.

En total, la companyia proporciona 100 persones del seu personal administratiu i sanitari amb experiència en l'administració de les vacunes contra la covid-19.