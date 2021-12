L’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya corresponent al novembre creix una dècima respecte a l’octubre i situa la taxa interanual en el 5,3%, el que suposa un nou rècord històric des que es recullen dades per comunitats –es fa des del 2002-, segons va publicar ahir l’INE. L’increment es deu novament a l’encariment de l’aigua, el gas i l’electricitat (+14,7%) i els carburants (+13,7%), tot i que també destaca la pujada del preu dels aliments i les begudes no alcohòliques (+3,3%) i dels restaurants i hotels (+2%). A l’Estat, la inflació creix una dècima i se situa en el 5,5% el novembre, la variació interanual més alta des del setembre de 1992. Com en els mesos anteriors, a Catalunya pràcticament tots els productes s’han encarit en un any. A banda dels carburants i els subministraments, també ho han fet sobretot els productes i serveis vinculats a l’ensenyament. l’oci i la cultura i els mobles i articles de la llar.