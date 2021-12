El hub d’electromobilitat confirma el seu paper protagonista en l’alternativa que preparen les administracions per als centres de Nissan a Barcelona, mentre que s’ha retirat el projecte de manteniment de blindats amb la protesta dels sindicats.

També tira endavant el projecte del fabricant de motos elèctriques Silence, mentre que l’empresa belga Punch ha manifestat de nou el seu interès a entrar en el procés de reindustrialització amb la revisió del seu projecte inicial. Els membres de la comissió van sol·licitar ahir a la taula reprendre les converses amb Punch per aclarir la seva nova proposta i estudiar si aquesta pot ser complementària al hub que lidera QEV Technologies com a solució per a la Zona Franca.

El Grup Punch planejava inicialment invertir 650 milions a Barcelona per fabricar uns 46.144 vehicles el 2025 i 75.678 el 2030, un volum que, segons els responsables de l’empresa, permetria mantenir la plantilla actual, així com garantir bona part de la xarxa de proveïdors.

La reunió d’ahir va tenir lloc després de la renúncia, aquesta mateixa setmana, de la companyia xinesa Great Wall Motor (GWM) a continuar en el procés de negociació a causa d’una reorientació de la seva estratègia d’implantació a Europa.

En la comissió, la primera després del cessament d’activitat de l’automobilística a Barcelona, es van aclarir algunes incògnites sobre el futur de les plantes catalanes, encara que els plans no estan del tot tancats malgrat la pressa dels treballadors per conèixer-los.

Segons fonts sindicals, l’alternativa que està sobre la taula se centra a omplir gran part de la planta de Zona Franca, de 500.000 metres quadrats, amb el projecte del hub d’electromobilitat, que lidera la tecnològica catalana QEV Technologies. El hub, que integra una desena de companyies, fabricaria models elèctrics diferents, com una furgoneta petita i fins i tot un vehicle de gran grandària. Segons els plans inicials, subjectes per tant a variació, aquest projecte seria capaç de generar uns primers llocs de treball als sis mesos de començar l’activitat industrial, i en un any podria crear entre 700 i 800, amb capacitat per créixer més endavant.

El hub, que els sindicats veuen amb bons ulls, ocuparia també la planta de Sant Andreu de la Barca (de 42.000 m2) i deixaria lliure uns 100.000 m2 a Zona Franca. Al centre de Montcada i Reixac (74.000 m2) s’instal·laria el fabricant de motos elèctriques Silence.