Les exportacions catalanes durant l’octubre s’han incrementat el 8,8% respecte a l’any passat, fins als 7.135 milions d’euros. Tot i que la taxa de creixement és inferior als mesos d’agost (+23,2) i setembre (+18,3%), les vendes a l’estranger es mantenen per sobre els nivells previs a l’esclat de la pandèmia –a l’octubre de 2019 es va exportar productes per 7.056,4 milions d’euros-, segons les dades publicades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Pel que fa als deu primers mesos de l’any, les exportacions catalanes sumen 66.247,8 milions d’euros, un 22,9% més en termes interanuals i un 6,5% més en comparació al mateix període de 2019. Malgrat que la taxa de creixement de les exportacions a l’octubre és inferior als mesos anteriors, Catalunya es manté com la comunitat que més ven a l’exterior. Durant el desè mes de l’any, el país ha concentrat un 24,8% de les exportacions, superant àmpliament la segona posició ocupada per Galícia.