Telefónica ha presentat als sindicats una nova proposta del pla de baixes voluntàries (PSI) que inclou la sortida d’un màxim de 2.978 treballadors més grans de 54 anys. Segons UGT, l’operadora ha elevat un 33% el percentatge d’adhesió de treballadors en àrees estratègiques, que abans era del 20%. El nombre de persones que compleixen els requisits per incloure’s al pla és encara més alt, de 4.532 persones. Tot i els moviments per part de la companyia, el sindicat creu que l’oferta és «insuficient perquè no s’admet la universalitat efectiva», perquè es manté també un límit del 75% en les àrees amb excés de personal. D’altra banda, l’empresa ha acordat el teletreball voluntari per a tota la plantilla per evitar possibles contagis de covid-19.