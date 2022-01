L'economia estatal tancarà el gener amb un increment d'afiliació de 66.000 treballadors. Així ho ha assegurat el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, en una roda de premsa en la qual ha celebrat que el "dinamisme" de l'ocupació, que s'aprecia en el creixement de les cotitzacions socials, que tanquen el 2021 en "màxims històrics". Segons l'estadística d'afiliació quinzenal de la Seguretat Social, aquest increment permetrà marcar un "nou rècord" d'afiliació amb un nivell de 429.000 treballadors més que abans del febrer del 2020, en termes desestacionalitzats. Així mateix, Escrivá ha constatat que el nombre de treballadors en ERTO continua reduint-se, amb 100.761 afectats el 13 de gener.

Aquesta disminució dels inclosos en un ERTO ha coincidit amb l'augment de la incidència de la sisena onada de la pandèmia. A més, gairebé 30.000 treballadors inclosos en un ERTO covid ja han estat confirmats per participar en programes de formació, cosa que permetrà que el 40% dels treballadors que tenen possibilitat d'obtenir exoneracions a les cotitzacions socials les tinguin.

Segons les dades de la Seguretat Social, el creixement de l'afiliació respecte al nivell previ a la pandèmia és generalitzat per sectors, tant al sector privat com al públic, i també territorialment. En concret, l'increment de treballadors es reparteix entre els 200.000 que generaria el sector privat i els 229.000 que han contractat les administracions públiques, que es concentra a la sanitat (+86.000) i a educació (+59.000).

Els sectors menys afectats per les restriccions han crescut en uns 255.000 llocs de treball, respecte als valors del febrer del 2020, destacant l'increment de sectors com la informàtica, amb més de 53.000 feines. Aquest comportament contrasta amb els dels àmbits econòmics que més han patit les restriccions, i que encara necessitarien recuperar 55.000 feines per tornar als nivells de fa dos anys.

A més, Escrivá ha ressaltat que s'ha produït "no només un creixement d'ocupació sinó un rellevant canvi en la composició de la mateixa", ja que s'ha produït un "fort increment d'ocupació indefinida", amb 581.000 afiliats més que el febrer del 2020, mentre que les feines temporals han baixat en 126.000 contractes. El ministre ha defensat que aquest canvi es fa palès en l'increment d'afiliats indefinits dels primers dies de gener, que ha sigut de 44.000 persones, "molt per sobre del que ha sigut habitual en aquest període altres exercicis", ha puntualitzat.