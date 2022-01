El president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, va defensar ahir que Catalunya serà la «més beneficiada» en la fabricació del cotxe elèctric més enllà d’on s’instal·li la planta de bateries i que rebrà un 80% dels fons PERTE en l’electrificació. Carnero va comentar que el consell d’administració de Volkswagen ha de decidir on s’instal·larà la planta de bateries i va dir que en qualsevol de les comunitats on vagi sempre quedarà «a prop» de Martorell.

En la seva participació a la taula «Els nous reptes de l’automoció i la mobilitat», en una jornada organitzada per la patronal Pimec, el president del comitè d’empresa de Seat va deixar clar que Catalunya, tot i que «se’n parli poc», serà la «més beneficiada» en la fabricació de cotxes elèctrics. «El 80% de tota l’electrificació del PERTE i del que es fabricarà del cotxe elèctric s’ho quedarà Catalunya», va subratllar. A la mateixa taula, Cèsar Molins, director general d’AMES-Sintered Metallic Components, es va preguntar d’on sortirà tota l’energia per electrificar el parc automobilístic i va calcular que només per a la meitat caldrien 10 noves centrals nuclears a l’Estat.

Carnero va argumentar que per a la fabricació del vehicle elèctric també el 80% dels materials procedirà de proveïdors locals, un fet «molt important per a la comarca i la regió», va dir. En segon lloc, va afirmar que l’acoblament de bateries serà a Barcelona –a la Zona Franca o al Prat de Llobregat.