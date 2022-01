«Tot el sistema informàtic de l’empresa està encriptat, no hi podem treballar». Ignasi Llobet, actual director del grup, veu amb impotència com un ciberatac ha bloquejat completament tota la seva operativa, tant en l’àmbit econòmic com en el de la distribució i admet amb perplexitat que hi ha poc a fer per recuperar tota informació que emmagatzemen els seus ordinadors. El ciberatac es va fer evident dilluns passat, ara fa vuit dies, segons ha pogut saber aquest diari, i els responsables de l’atac van demanar un rescat. «És com un segrest», explica Llobet.

Els autors de l’atac es van posar en contacte amb el grup Llobet i van posar sobre la taula la xifra que exigien per alliberar els equips, que l’empresa prefereix no especificar. Llobet no ha accedit a fer aquest pagament d’una quantitat «important». Amb molta prudència, perquè les dades tampoc són determinants, la direcció del grup creu que l’acció podria venir d’algun país de l’est. Els Mossos d’Esquadra tenen la denúncia de l’empresa i estan investigant.

El grup té una implantació de 40 botigues a través de supermercats Llobet, Arpellot i Llobet 1923, a les comarques del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, i a Prats de Lluçanès (Osona) i Vacarisses (Vallès Occidental). I aquestes superfícies reben la majoria del producte de venda a través d’un sol magatzem central. Les botigues tenen petits magatzems i una part del producte que els arriba per empreses que reparteixen directament al punt de venda, però després d’una setmana ara els efectes de tenir el magatzem inoperatiu per aquest atac es comença a notar i «hi ha algunes faltes de productes», explica Llobet.

El grup, a part de comptar amb els seus informàtics habituals, s’ha posat en mans d’empreses especialistes en ciberatacs, però una setmana després les esperances de poder recuperar els seus equips són poques. Divendres, dissabte i diumenge, al magatzem del grup Llobret es va viure una activitat frenètica per refer una eina clau per poder reprendre l’activitat: l’inventari, que es va fer de cap i de nou. «Es va haver d’entrar producte per producte en un nou sistema informàtic, introduint, nom, quantitat, dates de caducitat, o la ubicació al mateix magatzem. L’empresa té gairebé 12.000 productes diferents. «Una feinada ingent», afirma Llobet. La voluntat del grup és anar recuperant aquesta setmana la normalitat perquè la incidència a les botigues sigui mínima.

La feina no s’acabarà aquí, però, perquè el mateix problema dels ordinadors que gestionen el magatzem és el que tenen els aparells dedicats a altres espais de l’empresa com ara la comptabilitat. I refer-la tampoc és una feina fàcil ni tan sols es pot garantir que es pugui recuperar tota la informació.

Llobet tenia totes les dades del grup i les còpies de seguretat al cloud (el que es coneix com el núvol) amb la confiança que era un sistema segur. Ignasi Llobet ha vist que tampoc al núvol hi ha seguretat. «Tornar al sistema antic, tenir còpies i guardar-les en un suport físic és l’única solució que hi ha per evitar quedar aturat per un ciberatac», explica el director del grup.

Llobet fa una crida als empresaris a vetllar per temes de seguretat informàtica perquè ha vist com tant empreses petites com grans o estaments públics com la UAB o la Generalitat estan exposats a aquests problemes de ciberatacs, que tenen una complexa solució.