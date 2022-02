El Departament de Territori preveu invertir més de 25 milions d'euros en la millora de la connexió i la seguretat viària en dues carreteres que uneixen les comarques del Berguedà i el Solsonès. En concret, es tracta de la C-26, entre Montmajor i Berga, i la B-420, entre Navès i Montmajor. En el primer cas, l'actuació permetrà eixamplar la carretera entre Montmajor i Avià.

La via té 6 metres d'amplada i es preveu que passi a 10. També s'inclou la construcció d'una variant a l'Espunyola i la millora del traçat de la carretera. La previsió és aprovar el projecte aquest any. Entre Avià i Berga també s'hi farà una inversió de 5 milions d'euros i, en el cas de la B-420, l'objectiu és ampliar la carretera fins als 9 metres d'amplada, així com la millora del traçat.