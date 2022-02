L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha convocat una assemblea per al 24 de febrer al Palau Firal de Manresa, i informa que hi exposarà el nou pla de treball de l’entitat, que passa de ser anual a triennal i que té un pressupost de més d’un milió d’euros. Una trentena d’entitats d’economia social de les comarques centrals promotores de l’ateneu estan convocades a l’acte, de format presencial i que començarà a les deu del matí. A la reunió s’explicarà el canvi d’etapa amb el nou pla de treball a tres anys vista. L’entitat, creada el 2016, ha complert cinc anys i passa de treballar anualment a comptar amb una proposta triennal, el pressupost de la qual suma 1.132.000 euros. Segons l’Ateneu Cooperatiu, manté l’objectiu de continuar promovent la creació de noves empreses de l’economia social per generar riquesa i ocupació de qualitat al territori. A l’assemblea també es presentaran els seus dos nous cercles de treball, sobre agroalimentació i cultura.