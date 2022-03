La Plataforma en Defensa del Transport ha avisat aquest dijous que les protestes dels transportistes seguiran encara que hi hagi un acord en les negociacions que es fan aquest dijous a Madrid, ja que ells n'estan exclosos. "És un sense-sentit, no entenc perquè l'administració no fa front al problema, no ens truca i no ens asseu al ministeri", ha dit en una entrevista a 'El Món a Rac1' el president de l'organització, Manuel Hernández. El líder dels transportistes –que assegura ser majoritari entre pimes i autònoms a Espanya- nega vincles amb Vox. "No sóc de Vox, però què passaria si ho fos?", ha preguntat, en referència a les paraules de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que va dir que l'ultradreta era darrere de les protestes.

"No volem que ningú intenti portar tot això a un terreny que no és, i que ens ataquin, com han fet, posant-nos etiquetes", ha assegurat Hernández, que ha dit que no li agrada la política perquè la troba "rapinyaire i enganyosa". "Mai cap partit dels que ha governat Espanya s'ha preocupat del camioner de peu", ha defensat. Segons ell, dir que la ultradreta està darrere de les protestes és fer declaracions "molt greus, falses i injustes". Hernández també ha carregat contra els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, als que ha acusat d'estar "regats" de diners públics. "L'administració no ha de gastar diners en regar sindicats que després estan privats de posar sobre la taula una defensa real dels seus socis", ha afirmat.