El sindicat agrari Unió de Pagesos valora en més 450 milions d’euros les pèrdues provocades per les gelades al sector de la fruita dolça, i en més de 28 milions les de la fruita seca. Les gelades consecutives des del passat dissabte provocaran greus pèrdues de rendiment en el sector agrari, especialment en el de la fruita seca i el de la fruita dolça. En el d’herbacis, «caldrà veure com respondrà el conreu de la colza, el de les lleguminoses com el pèsol, favons i veces i de cereals com l’ordi, però encara és aviat per poder quantificar les pèrdues econòmiques que tindran i que se sumaran als efectes de la sequera patida al llarg de l’hivern», diu el sindicat agrari, que alerta que un altre conreu a tenir present és la vinya, «atès que moltes varietats havien començat a borronar i en els propers dies es començaran a veure els danys que les gelades hi han provocat».

Així, assegura que, a banda de les pèrdues econòmiques que patirà la pagesia, els efectes de les gelades també afectaran a una disminució dràstica de la contractació de temporers (l’any 2021 es van efectuar prop de 41.000 contractes només a Lleida) i de la contractació dels treballadors de les centrals fructícoles (que acostumen a ser entre 35.000 i 45.000 treballadors només a Lleida). A més, moltes explotacions no podran fer front per poder mantenir els seus treballadors fixes. Davant d’aquesta greu situació, Unió de Pagesos reclama ajudes directes a la pagesia professional més afectada per aquests danys i línies de finançament per a totes les explotacions que ho necessitin, a través de l’Institut Català de Finances, dels préstecs ICO i dels avals SAECA del Ministeri d’Agricultura; una adequació de la fiscalitat per a la pagesia que tributa al sistema de mòduls de l’IRPF i mesures fiscals per a la resta, com l’increment del percentatge de despeses de difícil justificació o poder imputar a dos anys fiscals diferents els ingressos procedents de les indemnitzacions de les assegurances, així com exempcions del pagament de les quotes de la Seguretat Social. A més, Unió de Pagesos insta Agroseguro a començar els peritatges i a «tancar les actes en el primer peritatge sempre que sigui possible».