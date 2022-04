El Fons Monetari Internacional (FMI) aposta per continuar ajudant empreses afectades per la pandèmia perquè siguin viables en el futur i, per descarregar l’esforç públic, suggereix apujar temporalment els impostos a les companyies que tenen beneficis «excessius».

En un dels documents presentats a la primera jornada de la seva reunió de primavera i relatiu als deutes i reptes que afronta el sector privat, l’FMI també recomana als governs que «calibrin el ritme de la seva consolidació fiscal». Així, entén que les economies més recuperades poden començar a reduir les ajudes de forma «més ràpida», però adverteix que els qui no estiguin en aquest punt poden tenir encara pertorbacions i problemes a llarg termini. En aquest sentit, la pujada temporal d’impostos a les empreses amb beneficis excessius és una de les opcions que planteja l’FMI per «reduir la càrrega» que suposen les ajudes públiques als governs.