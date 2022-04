BBVA ha presentat una adaptació de la seva aplicació mòbil a Espanya per facilitar la seva accessibilitat als clients sènior. El banc ha adaptat l’app i posa a disposició una opció de vista simplificada que permet accedir a consultes bàsiques com els moviments, fer operacions habituals com Bizum o transferències, sol·licitar torn a caixa o demanar cita amb el seu gestor d’un sol cop d’ull. A la versió, disponible per als clients de 65 anys o més, s’ha augmentat un 20% la grandària de la lletra per millorar la llegibilitat.