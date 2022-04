El Govern vol aprovar en el Consell de Ministres del dimarts que ve el límit al preu del gas acordat amb la Comissió Europea per a la seva entrada en vigor «immediata». I tot i que encara falten per conèixer molts detalls de la proposta, la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha confirmat que l’ajust entre el límit fixat (40 euros) i el cost real del gas en el mercat (avui, 90 euros) es distribuirà «entre els consumidors d’energia».

La proposta enviada per Espanya a Brussel·les explica que aquesta compensació es farà a través dels compradors d’energia, bé siguin comercialitzadores d’electricitat que després venen als clients o consumidors que van directament al mercat, segons explica Javier Colón, de Neuro Energía. I ho faran en proporció amb la quantitat d’energia que compren.

És a dir, no seran les empreses que generen electricitat les que interioritzin aquesta diferència entre el preu límit i el real, sinó les que li compren aquesta energia. A Espanya hi ha al voltant de 312 comercialitzadores d’electricitat (segons l’informe de la CNMC amb dades del primer trimestre del 2021), si bé els grans grups (Iberdrola, Endesa, Naturgy i EDP) copen més del 80% de la quota de mercat.

Aquestes comercialitzadores repercutiran previsiblement el càrrec als consumidors a través de la factura de la llum, tant en el cas dels consumidors del mercat regulat com dels consumidors del mercat lliure, segons explica Colón, que posa dos exemples: «Si el client amb un contracte indexat abans pagava 230 euros per megawatt-hora, ara haurà de pagar 130 euros més un cost extra d’uns 20 euros. Mentre que en el mercat lliure, si té un preu fix, continuarà pagant aquest preu fix (per exemple, 180 euros), més cost extra de 20 euros».

Els consumidors seran qui facin front a aquesta compensació, però la quantitat és molt inferior al que paguen ara, ja que pagaran només pel gas que realment s’utilitza per generar energia i, a més, ho faran de forma distribuïda entre tots els consumidors, no només els del rebut regulat. Fins ara, per com està dissenyat el mercat (sistema marginalista), el consumidor paga el preu del gas també quan es produïa amb renovables perquè totes les tecnologies es retribueixen al preu de l’última que entra en la subhasta.

D’aquesta forma, el gruix del finançament recaurà sobre les companyies generadores d’electricitat que patiran «una reducció molt important dels beneficis extraordinaris» que percebien quan feien servir per produir electricitat «altres tecnologies que no s’han vist afectades en els costos i són retribuïdes al preu màxim», segons va afirmar la vicepresidenta Teresa Ribera al Congrés dels Diputats aquest dimecres.

Segons Ribera, els consumidors amb tarifa indexada en el mercat majorista –el 40% dels consumidors domèstics– i el 70% dels consumidors industrials que compren directament al mercat majorista notaran una rebaixa en la seva factura del voltant del 30% durant el període d’un any (el primer mes, segons estimacions fetes amb les dades del mercat i el simulador de la CNMC, la diferència podria ser superior a la meitat del rebut del març), mentre que els consumidors en el mercat lliure «quan s’actualitzin les tarifes» patiran un increment «molt moderat», «molt per sota de les reduccions associades als càrrecs i les reduccions fiscals».