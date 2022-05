El sector immobiliari repunta al Bages, però ho fa lentament i l’oferta encara està per sota de la demanda. Per això l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) reclama als professionals que impulsin l’activitat al territori per satisfer les necessitats del mercat. Així es va dir ahir en una jornada organitzada per l’associació a Manresa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de CaixaBank en què es va analitzar la situació del sector immobiliari al municipi i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores de la comarca. L’acte, celebrat al Casino, va comptatr amb la participació de l’alcalde Marc Aloy; de la lead economist de CaixaBank Research, Judit Montoriol; i Marc Torrent, director general de l’APCE.

En la sessió es va fer un repàs de l’evolució de la conjuntura del sector promotor i constructor a Manresa i el conjunt del Bages. Segons les darreres dades estadístiques analitzades per l’APCE, durant l’any 2021 ha repuntat l’activitat promotora i constructora a la comarca després de la pandèmia. Així, en valors absoluts, Manresa va registrar 40 habitatges iniciats l’any 2021, xifra que suposa una disminució d’un 18,4% respecte l’any 2020, quan se’n van iniciar 49. Quant als habitatges acabats el 2021, a la ciutat se’n van finalitzar 67, amb una variació d’un 458,3% respecte el 2020. Al Bages, el 2021 es van iniciar 159 habitatges (el 31,4% més respecte l’any 2020), i se’n va acabar 165 (el 126% més respecte 2020). Segons Marc Torrent, les xifres, tot i l’increment, són encara insuficients. Al conjunt de la Catalunya central, caldria una producció anual de 1.000 habitatges, quan l’any passat se’n van iniciar 743 (172 a l’Anoia, 28 al Berguedà, 23 al Moianès, 361 a Osona i 159 al Bages). L’activitat al territori central ha repuntat amb molta més tardança que a Barcelona i l’àrea metropolitana, on el rellançament del sector després dels «excesos», va recordar Torrent, dels primers 2000, es va iniciar el 2013. Al territori central ha calgut arribar fins al 2021 per començar a notar l’embranzida de la construcció. «A la Catalunya central hi ha una demanda insatisfeta», va concloure Torrent, que va demanar a les administracions fórmules de col·laboració publicoprivada que siguin «realistes i efectives» per poder donar resposta a les necessitats de les llars de la societat catalana els propers anys. Judit Montoriol, per la seva banda, va assenyalar que l’esclat del conflicte bèl·lic a Ucraïna ha arribat en un moment en el que el mercat immobiliari mostrava una clara tendència alcista, amb una demanda molt forta i un augment notable en els preus. Malgrat la revisió a la baixa de les previsions del sector per l’impacte de la guerra, les perspectives segueixen essent raonablement positives, tot i que la incertesa és molt elevada, va dir Montoriol.