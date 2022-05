Tot i ser la banca el sector que més denúncies dels consumidors va generar durant el 2021, segons dades de FACUA-Consumidors en Acció durant el 2021, les empreses de telecomunicacions no els van gaire pel darrere. De fet, fins l’any passat, eren les protagonistes clares de les queixes dels consumidors i a comunicats com Catalunya encara lideren les queixes dels consumidors, juntament amb les elèctriques i les aerolínies.

Premsa i xarxes socials van plenes de casos d’abusos comesos per les empreses de telecomunicacions. I aquest és el cas, per exemple, de Carlo Cortesi, un client que ha acudit a Facua (organització de consumidors) del País Valencià perquè, a principis del 2019, Vodafone li va fer una oferta perquè es quedés amb ella quan va voler canviar de companyia i ell només va posar una condició: que no li cobressin permanència, segons explica la mateixa organització.

Queixes en tots els suports

L'home, però, mai va gaudir de les millores pactades, com la velocitat de la fibra òptica. Explica que no va deixar de queixar-se, via correu electrònic i telèfon. Finalment, el novembre del 2019, va decidir suspendre tota relació comercial amb Vodafone. Va trucar en diferents ocasions per verificar que, tal com havien acordat, no li cobrarien la permanència, i va rebre una resposta afirmativa.

Però aviat va començar a rebre trucades d’empreses de recobrament en les quals li exigien el pagament d’aquesta permanència que no tenia.

Devolució de gairebé 300 euros

Cortesi va acudir a Facua País Valencià, entitat de la qual era soci, i aquesta organització va acabar portant el cas davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals. I no només va aconseguir que Vodafone deixés de reclamar-li els 600 euros, sinó que també li va tornar 280 euros encara pendents, cobrats per les factures de serveis no sol·licitats i les ofertes mal aplicades, i, finalment, que esborressin el nom de Carlo Cortesi de qualsevol registre de morosos en el qual l’haguessin fet figurar.