L’Associació de Bufalvent exhibeix la seva fortalesa en la celebració dels seus 30 anys

L’Associació d’Empresaris de Bufalvent de Manresa va celebrar ahir el trentè aniversari, després d’haver-lo posposat dos anys per la pandèmia, amb la presència de la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, els presidents de les associacions dels polígons del Trullols, el Pont Nou i els Dolors, i representants de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. L’acte es va iniciar amb una reunió de caràcter privat al local de l’entitat.

Seguidament es va fer una visita a la zona verda a tocar de la Ronda de Manresa, on es va descobrir un element commemoratiu amb un 30 i una placa on consta la plantació de 30 roures, apadrinats per 30 empreses del polígon, que volen simbolitzar la fortalesa de l’entitat i de les empreses, i els anys en què s’han assolit fites importants per a l’associació: l’any de constitució, 1990; contractació de seguretat privada, 1992; videovigilància, 2006; restricció d’accessos, 2007; estesa de fibra òptica, 2010; obertura de la llar d’infants Bressolvent, 2012; Oficina de Sinergies de Bufalvent, 2017, i la col·laboració de Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible (PAES) de Manresa, 2020.

El centenar d’assistents, entre càrrecs institucionals, representant d’altres polígons, socis i convidats, es van desplaçar cap a l’era de Bressolvent, on van tenir lloc els parlaments, el brindis i el refrigeri.

El primer d’intervenir va ser Bernat Ladrón de Guevara, president del polígon de Bufalvent, que va mostrar el seu agraïment als socis fundadors, de qui va destacar «el compromís amb el país, amb el Bages, amb Manresa. Gent que han treballat de manera desinteressada per fer una societat més justa i amb més oportunitats per a tothom» i que ha «fomentat la cultura de l’esforç, la responsabilitat i l’ètica». Va destacar com a pròxims reptes «el desenvolupament dels APEU», «la millora de la mobilitat» i la «creació de comunitats energètiques». En el seu parlament, Marc Aloy va destacar que «l’associació ha estat pionera i mirall per a altres polígons, i ha obert camí» i «el treball per sumar i avançar».

Finalment, Laura Vilagrà va dir que «com a santpedorenca és un orgull ser en la celebració de 30+2» i que «una associació tan emprenedora s’ha sabut adaptar als processos tecnològics». Va afegir que «hi col·laborem i ho farem sempre perquè volem transformar el país perquè sigui més emprenedor». I per acabar: «Us desitjo molts més anys d’èxit».